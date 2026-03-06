花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

▲▼花蓮衛生局與消防局在秀林鄉多功能活動中心辦理「衛生與消防單位大量傷患應變演習」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為強化重大災害下大量傷患搶救不中斷的能力，花蓮縣衛生局與消防局6日在秀林鄉多功能活動中心辦理「衛生與消防單位大量傷患應變演習」，以火車事故為情境腳本，完整模擬重大災害發生後的醫療應變流程。演練同步導入iDMAT（資訊化災難醫療救護隊）資訊系統。透過實兵演練，強化衛生與消防橫向聯繫，展現消防、衛生單位間的協作能力與默契。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局自110年起與消防局共同盤點重大事故現場緊急醫療需求，建立跨機關合作模式，包含軟硬體兩個面向。硬體是由衛生局採購緊急救護醫療器材，配置於消防局總局及各大分隊，並將檢傷包全面部署於縣內消防分隊，使消防救護人員於第一時間執行搶救任務時，具備完整醫療處置設備，提升傷患現場救護品質；軟體則是大量傷病患發生時，消防救護人員先行到場搭設救護站搶救傷患，衛生局DMAT(災難醫療救護隊）先遣小組到場後與消防局交接，讓傷患搶救不中斷，提高存活率，同時可以整合傷患資訊。

▲▼以火車事故為情境，完整模擬重大災害發生後的醫療應變流程。



本次演練參與單位包括花蓮縣衛生局、花蓮縣消防局、秀林鄉衛生所以及衛生福利部東區緊急醫療應變中心。演練特色是由衛生所擔任DMAT先遣小組，接受衛生局指派後與消防局合作，這是花蓮第一次啟動衛生所與消防局共同演練。演練另一項重點，是消防單位首度使用iDMAT系統操作，讓災害傷患搶救完整資訊化。過去該系統主要由成員使用，今年透過跨機關實際演練，測試系統在大量傷患情境下的乘載能力與實務可行性，也蒐集消防同仁的操作建議，作為系統優化參考。

此次DMAT先遣小組（醫師1名、護理人員2名及行政人員2名）由秀林鄉衛生所擔綱參演，接手消防局救護站的傷患處置，傷患由真人專業飾演，藉由擬真傷妝讓醫護、救護人員更能融入情境。衛生局在演習現場架設螢幕呈現傷患訊息，iDMAT毫無時差的呈現救護站狀況。114年馬太鞍災害後，各衛生所對於大型災害時發揮搶救生命的角色更加看重，此次全縣各衛生所人員到場觀摩，衛生局與衛生所為提升災時應變能力具備極高的共識。



朱家祥進一步指出，災難發生時，分秒必爭的現場處置與後送應變，是守護生命的關鍵任務。花蓮縣地形狹長，配合韌性國家醫療政策推動，衛生局持續強化在地衛生所災害醫療應變能力；從0923洪災應變經驗可見，DMAT在地化部署可大幅縮短醫療站設置時間。面對災害，醫療資源永遠有限，關鍵不在投入多少設備，而在於跨單位能否即時、精準協作。持續推動跨單位合作與演練，培養臨危應變與團隊決策能力。面對不可預期的災難，建置一套可即刻啟動、可穩定運作的救援體系，展現花蓮醫療團隊面對重大災害的堅實防線。

