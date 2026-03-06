關山警受邀農民節表彰大會設攤宣導防詐交安　守護偏鄉長者平安

▲台東關山警受邀農民節表彰大會設攤宣導防詐與交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉農會於6日上午9時，在農會旁停車場舉辦「115年池上鄉慶祝農民節大會暨表彰優秀農民活動」，除表揚長年辛勤耕耘、為地方農業發展付出的優秀農民外，也吸引許多鄉親到場共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。台東縣警察局關山分局也受邀到場設攤宣導，向與會民眾推廣犯罪預防與交通安全觀念，讓鄉親在歡慶農民節之餘，也能提升安全意識。

此次宣導活動由交通組巡官俞宏濂、池上聯合所警員林威豪及林秉睿共同參與，透過親切互動與淺顯易懂的方式，向鄉親說明常見詐騙手法及交通安全觀念，獲得現場民眾熱烈回應。警方表示，近年詐騙案件層出不窮，偏鄉地區長者較容易成為詐騙集團鎖定對象，因此特別向民眾介紹「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）平台，提醒民眾可透過該平台掌握最新詐騙手法與案例，若接獲可疑電話、簡訊或投資邀約，務必提高警覺，也可撥打165反詐騙專線查證，以避免財產損失。

除了防詐宣導外，警方也針對交通安全議題進行說明，提醒民眾留意「無照駕駛新制」相關規定，切勿讓未取得駕照者騎乘機車或駕駛車輛，以免發生交通事故或面臨高額罰鍰。同時也宣導「禮讓行人」觀念，呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行並停讓行人，行人過馬路時亦應留意左右來車，共同營造安全的用路環境。

為提升宣導效果，警方特別準備防詐手搖扇及反光拍拍圈等宣導品贈送給現場鄉親。防詐手搖扇可讓民眾在日常生活中隨時提醒自己提高警覺，而反光拍拍圈則能增加夜間行走或騎乘時的辨識度，對偏鄉長者夜間外出安全更具幫助，深受民眾歡迎。

關山警察分局表示，農民朋友長年辛勤耕耘，是地方社會的重要支柱。警方除持續維護地方治安與交通安全外，也希望透過深入社區與各類活動宣導，將最新的防詐與交通安全資訊傳遞給更多民眾，特別是偏鄉長者，未來也將持續透過多元宣導方式，守護民眾財產與用路安全，共同打造安心、平安的生活環境。