元宵提燈傳喜氣　大武警同步提醒交通與防詐注意事項

▲大武警提燈兼顧安全與防詐教育。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

元宵節期間，大武警分局特別準備「台灣燈會－喔熊馬抵嘉」造型提燈，發送給大武鄉民，與民眾一同歡度元宵佳節。同時，藉此機會向鄉親加強交通安全及反詐騙宣導，讓民眾在感受節慶氛圍的同時，也能提升安全意識。

大武警分局指出，元宵假期帶動網路購物需求，不少民眾會透過網路平台採購商品，若未仔細查證賣家資訊或交易方式，可能落入詐騙圈套。警方提醒民眾，網購時務必提高警覺，選擇可信賴的購物平台，避免在來路不明的網站進行交易，也切勿輕易提供個人資料或財務資訊。民眾亦可參考政府推行的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），了解常見詐騙手法，提升防詐意識，降低受騙風險。

此外，大武警分局提醒，南迴公路為大武鄉重要通勤路段，部分路段夜間照明不足，行人夜間外出時應穿著顏色明亮或具有反光效果的衣物，以增加辨識度；駕駛人出門前應先檢查車輛狀況，如胎壓、電瓶及車燈等設備，夜間行駛時更需注意車燈照明情形，確保自身與他人行車安全。

警方呼籲，用路人駕駛車輛應繫妥安全帶，騎乘機車務必配戴安全帽，切記酒後不開車、開車不喝酒；網路購物時也應慎選交易平台與賣家，注意個資安全，避免落入詐騙陷阱。如遇疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案求助。大武警分局將持續守護地方治安與交通安全，陪伴民眾平安歡度元宵佳節。