　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

▲▼各轄區警所協助道路管制，主要出入口設置警示標誌及交通錐，提醒用路人配合改道。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼各轄區警所協助道路管制，主要出入口設置警示標誌及交通錐，提醒用路人配合改道。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應近日豪雨影響及山區道路安全風險，花蓮縣警察局鳳林分局配合瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所決定，6日針對花64線瑞港公路實施預警性封閉措施，禁止車輛及行人通行，提醒民眾配合相關管制，切勿擅自進入封閉路段，以確保行車與人身安全。

鳳林分局表示，受零晨豪雨影響，瑞港公路20公里至24公里路段出現大量泥沙及落石情形，部分路段並有土石坍方狀況，影響道路通行安全。經地方公所評估後，決定自6日下午14時起對瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段等路段實施預警性封閉，以避免民眾行經山區時發生危險。

▲▼各轄區警所協助道路管制，主要出入口設置警示標誌及交通錐，提醒用路人配合改道。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方指出，封閉期間將由瑞穗分駐所、奇美派出所及港口派出所協助道路管制，於瑞港公路主要出入口設置警示標誌及交通錐，並加強巡邏警戒，提醒用路人配合改道。另因目前公所災害搶險廠商暫無法進場進行清理作業，後續開放時間將視天候及道路安全狀況，再由相關單位另行公告。

鳳林分局呼籲，山區道路於豪雨過後易有落石、坍方或路基流失等危險情形，請民眾避免前往封閉路段，並留意相關交通管制資訊及最新路況，以維護自身生命財產安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

快訊／高雄河東路驚悚目擊！88歲翁坐椅上突落水　命危送醫搶救

最暖女師生前義舉曝！毒駕賓士狠奪命　校方公開信悼念惹淚水

午夜追撞11車棄百萬名車逃跑　車主躲11hrs到案喊：太緊張了

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

快訊／高雄河東路驚悚目擊！88歲翁坐椅上突落水　命危送醫搶救

最暖女師生前義舉曝！毒駕賓士狠奪命　校方公開信悼念惹淚水

午夜追撞11車棄百萬名車逃跑　車主躲11hrs到案喊：太緊張了

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

社會熱門新聞

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

更多熱門

相關新聞

烏來台九甲線半夜土石坍方　徹夜搶通單線雙向通行

烏來台九甲線半夜土石坍方　徹夜搶通單線雙向通行

新北市烏來區重要聯外道路台九甲線，今（10）日凌晨發生落石崩坍意外，導致雙向交通一度完全中斷。轄區警方獲報後立即出動管制交通，並聯繫工務段展開搶修。經過徹夜清運，在上午7時恢復單線雙向通行。

苗栗象鼻山區落石砸車　2移工命大逃過一劫

苗栗象鼻山區落石砸車　2移工命大逃過一劫

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

花蓮縣加強春節疏運　交通攻略一次看

花蓮縣加強春節疏運　交通攻略一次看

關鍵字：

大雨瑞港公路坍方落石預警封閉用路人改道

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面