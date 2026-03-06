花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

▲▼各轄區警所協助道路管制，主要出入口設置警示標誌及交通錐，提醒用路人配合改道。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應近日豪雨影響及山區道路安全風險，花蓮縣警察局鳳林分局配合瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所決定，6日針對花64線瑞港公路實施預警性封閉措施，禁止車輛及行人通行，提醒民眾配合相關管制，切勿擅自進入封閉路段，以確保行車與人身安全。

鳳林分局表示，受零晨豪雨影響，瑞港公路20公里至24公里路段出現大量泥沙及落石情形，部分路段並有土石坍方狀況，影響道路通行安全。經地方公所評估後，決定自6日下午14時起對瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段等路段實施預警性封閉，以避免民眾行經山區時發生危險。

警方指出，封閉期間將由瑞穗分駐所、奇美派出所及港口派出所協助道路管制，於瑞港公路主要出入口設置警示標誌及交通錐，並加強巡邏警戒，提醒用路人配合改道。另因目前公所災害搶險廠商暫無法進場進行清理作業，後續開放時間將視天候及道路安全狀況，再由相關單位另行公告。

鳳林分局呼籲，山區道路於豪雨過後易有落石、坍方或路基流失等危險情形，請民眾避免前往封閉路段，並留意相關交通管制資訊及最新路況，以維護自身生命財產安全。

