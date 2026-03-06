全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

▲經典賽台日大戰將在晚間6點登場，擁有全台最大戶外螢幕的台中市政府同樣舉辦直播派對。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽C組賽事晚間6點鐘將進行台日大戰，但中華隊傷兵損將，加上昨日遭澳洲隊完封，球迷不免心情低落。但台中市長盧秀燕今天出席活動時表示，前面那場雖然輸掉，但後面要贏得大賽、贏得冠軍，今天對日尤其重要，台中市政府的1300吋戶外螢幕是全東亞、全台灣最大的戶外螢幕，將進行直播，呼籲球迷到府前廣場一起為中華隊加油，一起嗑(克)日、飲(贏)日。

▲盧秀燕呼籲球迷到府前廣場一起為中華隊加油，一起嗑(克)日、飲(贏)日。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，台中市政府的戶外螢幕是全東亞、全台灣最大的戶外螢幕，高達1300吋的戶外螢幕，遠在300公尺外都可以看得清清楚楚，而且市府廣場大概可以容納3萬到5萬人，歡迎大家一起來為中華隊加油集氣，奪得勝利，中華隊要前進美國。

盧秀燕也提到，今天晚上台中市政府除了準備全國最大的戶外螢幕，讓大家一起集氣為中華隊加油；今天對抗日本，要嗑日飲日，所以有準備嗑日食品，希望吃下去以後，可以打敗日本，然後可以飲日、贏過日本，所以歡迎大家今天晚上一起來為中華隊加油。