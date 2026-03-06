別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

▲比起正經八百的法式餐廳，現代單身男女更傾向在超市挑選蔬果的日常感中，觀察另一半的生活技能與契合度。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

別再執著於高級餐廳、浪漫晚餐，或為了初次約會盛裝打扮了。國外網站《Bustle》文章中提到，根據TikTok上的最新趨勢，現在最熱門的約會提案竟然是穿上牛仔褲，約在連鎖超市碰面。這不僅是一種更省錢的相處模式，更被網友戲稱為一場調皮的「契合度測試」。

生活感約會術「Choremancing」正夯：邊做家事邊談戀愛

這種約會攻略被稱為「Choremancing（家事浪漫）」，核心概念就是在處理生活瑣事（Chores）的過程中營造浪漫感。想像一下，兩人先買杯咖啡，接著一起去辦雜事，或是在全聯、好市多挑選食材。根據現代媒合平台「Arrows」對一千名單身人士的調查顯示，高達65%的人已經厭倦了壓力山大的正式約會，反而對這種圍繞日常任務、步調輕鬆的碰面更感興趣。

調查指出，78%的受訪者偏好「家事浪漫」，因為這在經濟上更具永續性；甚至有三分之一的人表示，這種相處模式讓他們發展出一段長期穩定的關係。

TikTok帳號@thesocialctv也指出，這是在投入感情前「試車」關係的好方法。透過早期一起處理生活瑣事，你更有機會觀察對方的生活技能，避免最後才發現另一半完全不會下廚、打掃，或消費價值觀與你大相逕庭。「家事浪漫」能讓你親眼見識對方的生活實戰力。

為什麼你該嘗試「家事浪漫」？

現代人一直在尋找更輕鬆、省錢的約會方式，無論是喝杯咖啡、散散步，甚至在見面前先視訊。這也是為什麼將「待辦清單」融入約會顯得非常合理。

心理治療師、UntangledPathTherapy執行長AmalyaTagakchyan表示，這是以低壓力、真實面貌認識對方最完美的方式。傳統約會通常伴隨著焦慮與未知，但這種方式感覺更自然、更有生活感。她向《Bustle》解釋：「這移除了約會中的『表演性質』。當你正在做一件這輩子做了無數次的事情——比如在超市挑香蕉——你會覺得更有安全感，也比較不畏縮。」

Tagakchyan認為，這能讓第一次約會變得不再可怕，甚至更有趣。想像你們一起逛水果攤、去五金行尋找一把完美的掃帚，或是在自助洗衣店看著滾筒旋轉聊天。她特別舉出經典美劇《六人行》中瑞秋和羅斯一起折衣服的情節，那讓他們建立了深刻的連結與回憶。

加州心理治療師JohnSovec也十分推崇這種新思維：「當我們專注於外在的事務時，行動能幫助降低焦慮。這能消除那種坐在餐廳或咖啡館裡，像是在進行『隔桌審訊』的緊繃感。」

透過在現實世界中設定一個目標，你們會自然而然地推進約會進度，可以邊走邊聊，還能觀察彼此如何團隊合作。想像一下你的約會對象認真挑選酪梨的模樣？那可能比你想像中更令人心動。

此外，這種模式還能讓你提前預覽未來。Tagakchyan說：「當我們想和某人定下來時，我們會希望另一半能讓平凡的家務變得不平凡。這給了你們一個機會，觀察彼此是否在處理平淡瑣事時，依然能享受對方的陪伴。」

如何規劃一場「家事浪漫」約會？

如果你在約會前容易緊張、在正式晚餐時會尷尬神隱，或總是陷入同樣的錯誤約會模式，那麼這個方法非常適合你。下次在交友軟體上與人連結時，不妨問問對方：「要不要一起去超市補貨？」或是「陪我去郵局寄個東西，結束後再一起喝杯咖啡？」

雖然Tagakchyan仍建議在關係穩定後，偶爾還是要進行正式約會來犒賞彼此，但在剛認識的階段，「家事浪漫」是極佳的破冰戰術。這非常適合第一到第三次約會，當你們還在試探彼此時，這種新鮮感反而能拉近距離。

想找靈感嗎？看看你的待辦清單，或是找一件你喜歡做的家事（例如去大賣場尋找新口味的莎莎醬）。就像Sovec所說的，把這當成一個你們共同完成的小專案，看看這場冒險會把你們帶向何方。