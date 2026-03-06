　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

▲▼愛情,情侶,家事,浪漫,測試,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲比起正經八百的法式餐廳，現代單身男女更傾向在超市挑選蔬果的日常感中，觀察另一半的生活技能與契合度。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

別再執著於高級餐廳、浪漫晚餐，或為了初次約會盛裝打扮了。國外網站《Bustle》文章中提到，根據TikTok上的最新趨勢，現在最熱門的約會提案竟然是穿上牛仔褲，約在連鎖超市碰面。這不僅是一種更省錢的相處模式，更被網友戲稱為一場調皮的「契合度測試」。

生活感約會術「Choremancing」正夯：邊做家事邊談戀愛

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種約會攻略被稱為「Choremancing（家事浪漫）」，核心概念就是在處理生活瑣事（Chores）的過程中營造浪漫感。想像一下，兩人先買杯咖啡，接著一起去辦雜事，或是在全聯、好市多挑選食材。根據現代媒合平台「Arrows」對一千名單身人士的調查顯示，高達65%的人已經厭倦了壓力山大的正式約會，反而對這種圍繞日常任務、步調輕鬆的碰面更感興趣。

▲▼愛情,情侶,家事,浪漫,測試,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

調查指出，78%的受訪者偏好「家事浪漫」，因為這在經濟上更具永續性；甚至有三分之一的人表示，這種相處模式讓他們發展出一段長期穩定的關係。

TikTok帳號@thesocialctv也指出，這是在投入感情前「試車」關係的好方法。透過早期一起處理生活瑣事，你更有機會觀察對方的生活技能，避免最後才發現另一半完全不會下廚、打掃，或消費價值觀與你大相逕庭。「家事浪漫」能讓你親眼見識對方的生活實戰力。

為什麼你該嘗試「家事浪漫」？

現代人一直在尋找更輕鬆、省錢的約會方式，無論是喝杯咖啡、散散步，甚至在見面前先視訊。這也是為什麼將「待辦清單」融入約會顯得非常合理。

心理治療師、UntangledPathTherapy執行長AmalyaTagakchyan表示，這是以低壓力、真實面貌認識對方最完美的方式。傳統約會通常伴隨著焦慮與未知，但這種方式感覺更自然、更有生活感。她向《Bustle》解釋：「這移除了約會中的『表演性質』。當你正在做一件這輩子做了無數次的事情——比如在超市挑香蕉——你會覺得更有安全感，也比較不畏縮。」

Tagakchyan認為，這能讓第一次約會變得不再可怕，甚至更有趣。想像你們一起逛水果攤、去五金行尋找一把完美的掃帚，或是在自助洗衣店看著滾筒旋轉聊天。她特別舉出經典美劇《六人行》中瑞秋和羅斯一起折衣服的情節，那讓他們建立了深刻的連結與回憶。

▲▼愛情,情侶,家事,浪漫,測試,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

加州心理治療師JohnSovec也十分推崇這種新思維：「當我們專注於外在的事務時，行動能幫助降低焦慮。這能消除那種坐在餐廳或咖啡館裡，像是在進行『隔桌審訊』的緊繃感。」

透過在現實世界中設定一個目標，你們會自然而然地推進約會進度，可以邊走邊聊，還能觀察彼此如何團隊合作。想像一下你的約會對象認真挑選酪梨的模樣？那可能比你想像中更令人心動。

此外，這種模式還能讓你提前預覽未來。Tagakchyan說：「當我們想和某人定下來時，我們會希望另一半能讓平凡的家務變得不平凡。這給了你們一個機會，觀察彼此是否在處理平淡瑣事時，依然能享受對方的陪伴。」

如何規劃一場「家事浪漫」約會？

如果你在約會前容易緊張、在正式晚餐時會尷尬神隱，或總是陷入同樣的錯誤約會模式，那麼這個方法非常適合你。下次在交友軟體上與人連結時，不妨問問對方：「要不要一起去超市補貨？」或是「陪我去郵局寄個東西，結束後再一起喝杯咖啡？」

雖然Tagakchyan仍建議在關係穩定後，偶爾還是要進行正式約會來犒賞彼此，但在剛認識的階段，「家事浪漫」是極佳的破冰戰術。這非常適合第一到第三次約會，當你們還在試探彼此時，這種新鮮感反而能拉近距離。

想找靈感嗎？看看你的待辦清單，或是找一件你喜歡做的家事（例如去大賣場尋找新口味的莎莎醬）。就像Sovec所說的，把這當成一個你們共同完成的小專案，看看這場冒險會把你們帶向何方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」　那個凱文正宮IG被洗版

關了2年！晚安小雞「柬埔寨2月已出獄」道歉了　喊話求幫忙

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

台日今晚對決！大谷翔平2天前讚「台灣1實力」很強：會盡全力

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」　那個凱文正宮IG被洗版

關了2年！晚安小雞「柬埔寨2月已出獄」道歉了　喊話求幫忙

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

台日今晚對決！大谷翔平2天前讚「台灣1實力」很強：會盡全力

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

生活熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命

丁特宣布：中華隊對山本拿1分送1000杯飲料

更多熱門

相關新聞

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3

喜歡的人面前坦白說出真心，看似很簡單，其實並不容易。從朋友關係想要更進一步，必須要先勇敢說出口，日網《howcollect》盤點能夠坦率表達愛意女生Top3，跨越這一步才能離幸福更近一些！

BMW德國工廠展開人形機器人測試

BMW德國工廠展開人形機器人測試

只要看就能學習的自動機器人來了

只要看就能學習的自動機器人來了

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

雙薪400萬！買2800萬房會太吃力？他給答案

雙薪400萬！買2800萬房會太吃力？他給答案

關鍵字：

愛情情侶家事浪漫測試相處

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面