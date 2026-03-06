林宏昇局長赴關山分局頒「破案茶」　肯定同仁查緝非法槍械成果

▲林宏昇局長頒破案茶鼓勵基層警力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局局長林宏昇5日晚間19時許前往關山警察分局，在分局長龔士哲陪同下，特別到偵查隊頒發象徵榮譽與鼓勵的「破案茶」，慰勉同仁日前偵辦違反《槍砲彈藥刀械管制條例》案件的辛勞與付出，並對偵查隊積極查緝非法槍械、維護地方治安所展現的專業與效率表達高度肯定。

關山警察分局表示，本案係偵查隊日前透過情資蒐報與縝密偵查，發現轄內疑有不法分子持有槍械情形。經警方持續蒐證、跟監及查訪後，成功查獲違反《槍砲彈藥刀械管制條例》案件，並將相關犯嫌移送偵辦，有效防止非法槍械流入社會，展現警方守護地方治安的決心與能力。

林宏昇局長指出，非法槍械對社會安全具有高度危害性，一旦流入社會，極可能衍生暴力犯罪，對民眾生命與財產安全造成威脅，因此警方對於槍械案件一向秉持「零容忍」態度，持續強化情資蒐報與查緝作為。本次關山分局偵查隊能迅速掌握情資並成功偵破案件，充分展現基層同仁敏銳的偵查能力與團隊合作精神，值得肯定。

在隨後的茶敘交流中，林局長也以自身經驗提醒偵查同仁，辦理刑案除須依法蒐證、確保程序正義外，更應重視偵查安全與蒐證完整性，同時持續精進偵查技巧與科技偵查能力，透過跨單位合作與情資整合，全面提升打擊犯罪效能。他也期勉同仁在維護治安的同時，持續秉持專業與熱忱，守護鄉里民眾安全。

關山警察分局表示，警方對各類不法犯罪均持續強力查緝，尤其針對槍械、毒品及暴力犯罪等重大案件，更列為重點工作。未來將持續透過情資導向與科技偵查方式，秉持「治安無假期」精神，全力守護轄區安全，打造安居樂業的生活環境。警方也呼籲民眾，如發現非法持有槍械或相關可疑情事，請立即撥打110通報警方，共同維護社會治安。