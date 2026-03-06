伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

▲美國總統川普（左）與伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗5日表示，伊朗已經做好應對美國地面行動的準備，若真的派兵入侵，將俘虜與擊殺美軍。美國總統川普同日表示，派兵進入伊朗是浪費時間，伊朗早已失去一切。

伊朗強硬 準備好應對美軍地面入侵

半島電視台、NBC新聞等報導，伊朗高層稱若美軍入侵將遭到殲滅，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）警告，若美軍派遣數千部隊進入伊朗領土，「（伊朗前最高領袖）何梅尼和哈米尼的勇敢子民正等著你們，準備好透過擊殺與俘虜數千人，來讓那些腐敗的美國官員蒙羞」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也指出，伊朗不懼怕美軍可能的入侵，「我們正等著他們」，且地面攻勢將會是美軍的重大災難。

自美國與以色列2月28日展開聯合軍事行動以來，美以兩國已向伊朗投擲數千枚炸彈，伊朗則是發射飛彈與無人機展開報復反擊，範圍遍及中東各地。

美軍發動地面戰？川普：浪費時間

不過川普5日直言，地面入侵伊朗是浪費時間，「他們已經失去一切，海軍沒了，他們失去所有能失去的東西」，還想看到伊朗領導層都被剷除，「我們想要進去，把殘餘勢力清理乾淨」。

至於伊朗新領導人，川普稱，「我們不想要一個需要十年才能重建的人」，美方已有屬意人選，正確保這些人不會在戰爭中喪生。但他並未透露心目中的人選。