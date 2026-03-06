　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

▲▼ 美國總統川普（左）與伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（左）與伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗5日表示，伊朗已經做好應對美國地面行動的準備，若真的派兵入侵，將俘虜與擊殺美軍。美國總統川普同日表示，派兵進入伊朗是浪費時間，伊朗早已失去一切。

伊朗強硬　準備好應對美軍地面入侵

半島電視台、NBC新聞等報導，伊朗高層稱若美軍入侵將遭到殲滅，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）警告，若美軍派遣數千部隊進入伊朗領土，「（伊朗前最高領袖）何梅尼和哈米尼的勇敢子民正等著你們，準備好透過擊殺與俘虜數千人，來讓那些腐敗的美國官員蒙羞」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也指出，伊朗不懼怕美軍可能的入侵，「我們正等著他們」，且地面攻勢將會是美軍的重大災難。

自美國與以色列2月28日展開聯合軍事行動以來，美以兩國已向伊朗投擲數千枚炸彈，伊朗則是發射飛彈與無人機展開報復反擊，範圍遍及中東各地。

美軍發動地面戰？川普：浪費時間

不過川普5日直言，地面入侵伊朗是浪費時間，「他們已經失去一切，海軍沒了，他們失去所有能失去的東西」，還想看到伊朗領導層都被剷除，「我們想要進去，把殘餘勢力清理乾淨」。

至於伊朗新領導人，川普稱，「我們不想要一個需要十年才能重建的人」，美方已有屬意人選，正確保這些人不會在戰爭中喪生。但他並未透露心目中的人選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」　國際海事組織示警

菲律賓政府擬推「周休三日」　對抗中東戰火油價高漲

伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」　國際海事組織示警

菲律賓政府擬推「周休三日」　對抗中東戰火油價高漲

伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

川普下個目標是古巴！

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

日船隻在荷姆茲海峽遇襲　2日人遭伊朗拘禁

更多熱門

相關新聞

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」！

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」！

聯合國國際海事組織（IMO）5日表示，中東戰火延燒導致大約2萬名船員及1.5萬名郵輪乘客受困波斯灣，該組織已準備好與各方合作，確保受影響船員的安全與福祉。

伊朗21人反間諜小組　全是以色列間諜

伊朗21人反間諜小組　全是以色列間諜

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

美軍彈藥吃緊？韓：美商談調動「駐韓武器」

美軍彈藥吃緊？韓：美商談調動「駐韓武器」

華府擬要求北京「改買美國原油」

華府擬要求北京「改買美國原油」

關鍵字：

伊朗美軍地面入侵川普中東北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面