政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

▲▼ 。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

▲晚安小雞。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

記者杜冠霖／台北報導

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，謊稱遭人押入詐騙園區毆打搶劫，事後卻被踢爆整起事件均為自導自演，隨即遭柬埔寨警方逮捕，兩人最終遭法院判處2年。晚安小雞近日刑滿出獄，更呼籲外交部提供必要協助。對此，外交部回應，本案司法及行政處置均由柬埔寨政府依其法律與程序辦理，外交部已責請駐胡志明市辦事處與當事人家屬保持聯繫、提供必要協助，若獲准出境，促請柬埔寨政府將國人遣送回台，也提醒國人遵守法令勿心存僥倖。

外交部表示，本案業經柬埔寨司法機關判決確定，相關當事人已於今（115）年2月13日服刑期滿出獄。目前2人由柬國警方暫時留置，待後續移送柬國移民機關辦理出境相關行政程序。本案司法及行政處置均由柬埔寨政府依其法律與程序辦理，外交部已責請駐胡志明市辦事處密切關注柬國政府對本案之處置流程。

外交部強調，部一向以維護我國國人權益為最優先考量，已責請駐胡志明市辦事處與柬埔寨相關機關及當事人家屬保持聯繫，並依當事人需求提供必要協助。

外交部指出，倘當事人完成柬國相關行政程序並獲准出境，外交部將在尊重柬國司法及行政程序之前提下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國國人正式遣送返台。

外交部再次提醒國人，赴海外期間應確實尊重並遵守當地法令，切勿心存僥倖，以免觸犯當地法律，或遭詐騙而被監禁、喪失人身自由、危及人身安全，甚至蒙受重大財務損失，得不償失。

03/04 全台詐欺最新數據

關了2年！晚安小雞「柬埔寨已出獄」喊話求幫忙

關了2年！晚安小雞「柬埔寨已出獄」喊話求幫忙

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，謊稱遭人押入詐騙園區、遭毆打搶劫，事後卻被踢爆整起事件均為自導自演，柬埔寨警方隨即逮捕他與同夥阿鬧，兩人最終遭法院判處2年。時光飛逝，晚安小雞在臉書自曝，已在2月15日出獄，並向各界致歉，「會記住這次錯誤帶來的代價！」

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

晚安小雞柬埔寨詐騙案外交部判刑

