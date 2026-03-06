2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

▲上海市台聯黨組書記李海泳。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國人大會議正在進行中，上海市代表團今（6）日舉行全體會議，並開放媒體採訪。上海市台聯黨組書記李海泳會後接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，這件事是大陸向台灣釋放的最大善意和誠意，需要兩岸共同推動，上海很多市民非常有意願到金馬旅遊，更喊出「當然最好是開放台灣全境遊」。

大陸文旅部於2月初表示，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，並指目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

對於文旅部的宣布，李海泳受訪表示「我覺得這是大好事」，不過此政策的落地落實，需要大陸和台灣雙方共同推動。他強調，該政策反映出，大陸不單是向台灣有關政府方面，同時也是向台灣民眾釋放的最大善意和誠意。他補充，上海作為兩岸交流交往重要的承載地，具有特殊的地位，也一直發揮著積極作用。

李海泳指出，他身邊許多朋友都去過台灣，對台灣的印象非常好，包括台灣的人文環境、美食等，都留下很好口碑。因此他認為，如果這次政策開放能夠落地，上海很多市民非常有意願到金馬旅遊，他笑著說，「當然最好是開放台灣全境遊」。

上海副市長華源2024年赴台北參加雙城論壇時，曾提及將積極推動上海居民赴台團隊遊，且路線一定包含台北市。李海泳回憶，隨後上海出入境管理部門開放市民申請大通證（大陸居民赴台旅行證件），預約時間全部爆滿，說明上海非常喜愛赴台灣旅遊。

李海泳表示，這次若順利開放，將是兩岸經濟融合的最大促進，也可以為金馬地區的旅遊業、餐飲業和零售業等帶來巨大收益。同時，上海民眾到金馬旅遊，能了解更多台灣文化，推動兩岸的融合。

談及目前上海方面對赴金馬旅遊的準備進度，李海泳認為，文旅部推出政策一定有所考慮，也會做相應的準備，一旦台灣方面也推進落地，他相信立刻就能開放，因此他也呼籲台灣方面能積極推動這件事情的落地落實。

▲上海交通大學校長丁奎嶺。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，今年是兩岸交通大學（台灣陽明交通大學、上海、西安、西南、北京交大）前身「南洋公學」創辦的130週年。大陸全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺受訪表示，「現在兩岸關係我不大適合談，但是全球交大是一家，台灣交大的建校校長，是從上海交大去的」。

丁奎嶺接著說，今年正好交大建校130周年，這是一個很好的契機，因為學校之間的鏈接，這種血脈的鏈接，可以成為海峽兩岸交流的紐帶，推動兩岸科學家、兩岸同學、兩岸人民的合作，「我覺得學校是一個最好的平台」。

▼上海團開放媒體採訪。（圖／記者陳冠宇攝）