守護校園婦幼安全巡迴宣導列車開跑　台東警走入校園

▲台東警走入校園提升自我保護觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局今年上半年度「守護校園婦幼人身安全巡迴宣導」正式開跑，由婦幼警察隊擔任宣導列車的「駕駛員」，將婦幼保護觀念與相關法令帶入校園，透過生動多元的宣導方式，提升學童及教師對婦幼相關法令的認識與自我防衛能力，期望在日常生活中建立警覺心，做好事前防範，當面臨危險情境時，也能以正確方式因應並尋求協助。

台東警察局表示，婦幼校園巡迴宣導列車長期深受各校師生歡迎，今年將持續規劃辦理相關活動。115年上半年預計前往豐年、賓茂、三仙、北源等20所國民中、小學進行巡迴宣導，內容涵蓋家庭暴力防治、性侵害與性騷擾防治、兒少保護、兒童及少年性剝削防制、跟蹤騷擾防制，以及數位性別暴力等重要議題。

在宣導方式上，警方將結合時事新聞案例、播放微電影等方式，引導學生思考並與學童進行互動討論，同時透過問答交流與有獎徵答活動，贈送小禮物鼓勵學生參與，讓宣導過程更具趣味性與參與感。透過寓教於樂的方式，不僅能提升學生學習興趣，也能加深對自我保護觀念的理解與記憶。

台東縣警察局指出，希望透過走動式的校園巡迴宣導，將婦幼人身安全預防觀念深入校園、向下扎根，並以多元且貼近學生生活的宣導方式，加強與師生之間的互動交流，讓校園成為共同關懷婦幼議題的友善環境，進一步提升學生保護自身安全的能力。