藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

▲藍委廖先翔陪同新北市議員參選人蕭敬嚴掃街 。（圖／蕭敬嚴提供）



記者崔至雲／新北報導

距離2026地方公職人員選舉僅剩9個多月，國民黨新北市黨部6日公布議員選舉候選人提名登記作業，13個選區將提名38席，力拚過半，並於3月10日起至12日受理登記。由於第8選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）總席次減少1席，國民黨現任5位議員，僅提名4席，競爭激烈；第7選舉區（永和區）、第11選舉區（汐止區、金山區、萬里區）預計皆將初選。

各區提名額度部分，第一選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）提名3席，第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）提名4席，第三選舉區（新莊區）提名3席，第四選舉區（三重區、蘆洲區）提名3席，第五選舉區（板橋區）提名5席，第六選舉區（中和區）提名4席，第七選舉區（永和區）提名2席。

第八選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）提名4席，第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）提名4席，第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）提名1席，第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）提名2席，第十二選舉區（平地原住民）提名2席，第十三選舉區（山地原住民）提名1席；各選區除第七、十、十三選區外，均有1席婦女保障名額。

公告說明，領表時間定為3月10日起至11日上午10時至下午4時；登記時間定為3月10日至12日上午10時至下午4時。

▲前新北市副發言人陳柏翰投入第七選區市議員選舉。（圖／翻攝陳柏翰臉書）



其中，第五區因前市議員葉元之於2024年當選立委而空缺一席，目前藍營尚未有新人明確表態爭取，民眾黨則有林子宇1人參選，空缺一席是否可能「藍白合」，備受矚目。

至於第七區藍營資深市議員連斐璠屆滿退休，欲接棒的新秀輩出，至今已有4位新人表態參選，包含前市府副發言人陳柏翰、民治里長陳以樂、永和區工商婦女聯誼會長李珮媜，以及建築師蘇昭龍。第十一區也因前市議員廖先翔於2024年當選立委而空缺一席，民政局機要秘書張珀源、國民黨前發言人蕭敬嚴、藍委羅智強辦公室主任何元楷均爭取出線，相當熱鬧。

