一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝，下同）

網搜小組／劉維榛報導

台日大戰即將登場，體育評論粉專《體育大叔》寫下「給一日球迷的一封信」，解析兩隊戰力差距，日本隊此次多了7名大聯盟球員，包括大谷翔平與山本由伸。那麼中華隊是否完全沒機會贏？體育大叔認為「那倒未必」，儘管實力差距明顯，但運動場上什麼都有可能發生，希望球迷好好享受這場夢想之戰。

臉書粉專《體育大叔》特別寫了一封「給一日球迷的信」，讓大家輕鬆了解兩隊戰力，首先這與前年12強擊敗日本奪冠的陣容不同，此多了7名大聯盟球員，包括最強王者大谷翔平、王牌投手山本由伸。

再來是酬勞部分，山本由伸在2023年與道奇簽下12年3.25億美元的投手史上最大約，換算新台幣約100億元；反觀台灣薪資最高的球員是陳傑憲，他與統一獅簽下10年合約，總值2億元。

台灣完全沒機會贏？體育大叔：那倒未必

許多人都在問這場台日之戰，中華隊是否「完全沒有贏球機會？」對此，體育大叔直言，「那倒未必！」因為前年的12強，中華隊也不被看好，以及上屆世界盃冠軍阿根廷，首戰曾以1比2敗給沙烏地阿拉伯，也驗證了「在運動場上什麼事都有可能發生。」

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。

另外，關於台澳主審的「變形蟲」好球帶讓台人氣到不行，甚至懷疑被收買了。體育大叔認為，棒球的世界沒有你想像中那麼黑暗。在經典賽這樣的頂級賽事中，誤判本來就是所有運動比賽的一部分，我們都該學會接受它，就像接受人生本來就不公平一樣。

最後，中華隊能對上棒壇兩大巨星「大谷翔平、山本由伸」是千載難逢的「夢想之戰」，不論是贏球或輸球，體育大叔盼望球迷們可以好好享受這場經典賽，「棒球這項運動有哭有笑，真的非常迷人，期待所有人都能成為一輩子死忠的棒球迷。」

＊本文獲得「體育大叔」授權引用。

▼中華隊今晚奮力一戰。

▲WBC中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

03/04 全台詐欺最新數據

大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話：要飲日嗑日

最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話：要飲日嗑日

世界棒球經典賽C組賽事晚間6點鐘將進行台日大戰，但中華隊傷兵損將，加上昨日遭澳洲隊完封，球迷不免心情低落。台中市長盧秀燕今天出席活動時表示，台中市政府的1300吋戶外螢幕是全東亞、全台灣最大的戶外螢幕，今天也將進行直播，呼籲球迷到府前廣場一起為中華隊加油，一起嗑(克)日、飲(贏)日。

台日戰派鄭浩均先發　曾總曝想法

台日戰派鄭浩均先發　曾總曝想法

大谷帥氣上班路！打一棒？井端不說

大谷帥氣上班路！打一棒？井端不說

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

井端警戒鄭浩均直球　日本要主動出擊

井端警戒鄭浩均直球　日本要主動出擊

