一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

台日大戰即將登場，體育評論粉專《體育大叔》寫下「給一日球迷的一封信」，解析兩隊戰力差距，日本隊此次多了7名大聯盟球員，包括大谷翔平與山本由伸。那麼中華隊是否完全沒機會贏？體育大叔認為「那倒未必」，儘管實力差距明顯，但運動場上什麼都有可能發生，希望球迷好好享受這場夢想之戰。

臉書粉專《體育大叔》特別寫了一封「給一日球迷的信」，讓大家輕鬆了解兩隊戰力，首先這與前年12強擊敗日本奪冠的陣容不同，此多了7名大聯盟球員，包括最強王者大谷翔平、王牌投手山本由伸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來是酬勞部分，山本由伸在2023年與道奇簽下12年3.25億美元的投手史上最大約，換算新台幣約100億元；反觀台灣薪資最高的球員是陳傑憲，他與統一獅簽下10年合約，總值2億元。

台灣完全沒機會贏？體育大叔：那倒未必

許多人都在問這場台日之戰，中華隊是否「完全沒有贏球機會？」對此，體育大叔直言，「那倒未必！」因為前年的12強，中華隊也不被看好，以及上屆世界盃冠軍阿根廷，首戰曾以1比2敗給沙烏地阿拉伯，也驗證了「在運動場上什麼事都有可能發生。」

▲日本隊投手山本由伸。



另外，關於台澳主審的「變形蟲」好球帶讓台人氣到不行，甚至懷疑被收買了。體育大叔認為，棒球的世界沒有你想像中那麼黑暗。在經典賽這樣的頂級賽事中，誤判本來就是所有運動比賽的一部分，我們都該學會接受它，就像接受人生本來就不公平一樣。

最後，中華隊能對上棒壇兩大巨星「大谷翔平、山本由伸」是千載難逢的「夢想之戰」，不論是贏球或輸球，體育大叔盼望球迷們可以好好享受這場經典賽，「棒球這項運動有哭有笑，真的非常迷人，期待所有人都能成為一輩子死忠的棒球迷。」

＊本文獲得「體育大叔」授權引用。

▼中華隊今晚奮力一戰。

