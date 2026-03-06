「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」　那個凱文正宮IG被洗版

▲蔡瑞雪陷入感情爭議。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪2014年憑藉一張校服爆紅，被封為「北一女神」，自此之後，她更決定放棄學業踏入演藝圈。近日，蔡瑞雪陷入感情爭議，她隔了一天發布聲明，強調王先生已經配偶分居，她僅單純給予朋友間的關心。稍早，就有網友注意到，那個凱文的太太IG被洗版，留言處有滿滿的「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」

蔡瑞雪陷感情爭議

蔡瑞雪因為一張穿韓服的照片爆紅，之後參與《校花點點名》節目打開知名度。她近日捲入感情爭議，被直擊和已婚、有著愛妻形象的GQ編輯長「那個凱文」到北海道同遊。

蔡瑞雪發聲明

針對此事，蔡瑞雪發布聲明，表示她與王先生是去年11月認識，對方告訴她，「其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」她珍惜自身形象與演藝工作，未來會謹言慎行，專注在演藝工作與專業發展，同時盼外界勿再散布或轉傳不實內容。

▲正宮IG被洗版。（圖／翻攝自正宮IG）

正宮IG被洗版「瑞雪沒有錯」

瀏覽那個凱文太太的IG帳號，可見某則貼文底下，有不少網友留言「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」雖然這些留言的帳號是否為真人經營，仍有待商榷，但不少網友都表示，「我看懂了，是買流量攻擊別人是吧」、「看來瑞雪預算不太夠」

另外，也有些網友則替正宮加油打氣，「某人作賊心虛，三寶媽加油、「你加油！外遇男跟小三有夠囂張」、「加油」。