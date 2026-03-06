3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」　國際海事組織示警

▲2月中旬，伊朗革命衛隊在波斯灣演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國國際海事組織（IMO）5日表示，中東戰火延燒導致大約2萬名船員及1.5萬名郵輪乘客受困波斯灣，該組織已準備好與各方合作，確保受影響船員的安全與福祉。

《法新社》報導，2月28日戰爭爆發以來，IMO已記錄該區域7起事故，一共造成2人死亡、7人受傷。

秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，「除了這些令人震驚的攻擊所帶來的經濟衝擊之外，這更是一個人道主義問題。對於無辜船員的任何攻擊都不應被合理化」，呼籲所有船運公司在受影響區域作業時保持高度警惕。

伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，而全球1/5原油及大量液化天然氣都需經此運輸。丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）等多間船運公司已暫停波斯灣地區的訂艙服務。

能源情報公司Kpler數據顯示，經由荷莫茲海峽的油輪運輸量，與上週相比已經暴跌9成。美國總統川普3日表示，美國海軍已準備好護送油輪通過這條關鍵航道。

隨著中東戰火波及能源運輸要道，航運業已將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、阿曼灣（Gulf of Oman）及波斯灣列為「戰爭行動區域」，賦予船員額外保護。