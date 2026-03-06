陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕，李強工作報告定調今年GDP目標區間「4.5%到5%」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／台北報導

大陸2026年《政府工作報告》經濟增長「首次」出現目標區間設定在「4.5%到5%」。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今（6）日分析指出，大陸正處於成長新舊動能切換的「真空期」，在房地產等舊模式失效、AI等新質生產力效益尚未即時顯現，經濟面臨摩擦與增速減緩。劉孟俊強調，在美國戰略壓力下，大陸已從全球化受益者轉變為「地緣競爭者」，未來必須在追求成長的同時，透過嚴謹的風險管控應對「信用失靈、房市下跌與外部封鎖」等三大威脅，至少未來五年才能在動能轉換陣痛期尋求平穩過渡。

大陸第十四屆全國人大四次會議昨5日上午9時在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強「2026年政府工作報告」，第一次破除「單一」增速，定調今年經濟成長區間目標「4.5%-5%」。《政府工作報告》起草組負責人沈丹陽指出，旨在平衡國內結構調整、防範風險與深化改革的空間，同時確保與2035年人均GDP達到發達國家水平的願景目標銜接。面對外部環境複雜多變的挑戰，沈丹陽強調，區間目標的設定是為了應對不確定性留有餘地，並引導各界將精力聚焦於高質量發展。

▲中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊 。（圖／記者任以芳攝）

政治大學國關研究中心今6日舉行「2026年中共全國兩會座談會」，由國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢擔任主持人，與談人依序是國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員 寇健文、國立政治大學國際關係研究中心副主任 陳至潔、國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯、中華經濟研究院第一所研究員兼所長 劉孟俊，分別就大陸政治經濟、國際外交、軍事以及兩岸情勢做出精闢分析。

針對經濟增長目標設定上，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊分析，今年兩會將增長區間定於4.5%至5%，相較過往顯得相當保守。雖然部分江蘇、山東等大省可維持較高目標，但如天津等其他債務壓力較大的省份地區設定較低。此目標設定反映出北京策略上的思考：一方面承認過去增長動能已變，另一方面「預留」改革空間以應對潛在風險。

劉孟俊也分析三項2026年大陸經濟面臨最大威脅，「信用失靈、房地產深度下跌、外部封鎖」三者同時發生，形成負回饋循環。」

他進一步解釋，信用失靈使得即使貨幣政策寬鬆，資金也難以流向企業，導致流動性枯竭；而房價的長期緩慢下跌則造成資產價值縮水，引發銀行收緊貸款，更導致民眾因資產縮水而不敢消費，內需市場隨之失靈。加上中美貿易戰與科技戰的外部衝擊，若關鍵設備供應被切斷，產業升級可能中斷。當這三大因素疊加，便陷入「舊動能熄火、新動能未至」的困境，迫使政府必須保留如特別國債等策略工具，以防止地方債務風險擴散至金融體系。

要怎麼化解？劉孟俊分析，大陸財政部提出產能經濟動能調整，造成成長動能切換的「真空期」，新舊動能出現非對稱接時間銜接。當舊模式失效，過去二十年依賴的「房地產＋大基建」模式已難以為繼；新動能不足， Al、量子計算等「新質生產力」成長迅速，總體量不足以填補房地產下滑的巨大缺口，這種轉換造成時間「真空」。

劉孟俊進一步解釋，「比方未來產業有量子科技、 AI科技、半導體、新能源、生物醫藥等等，這些投資都很重要，但投資的時候能馬上產生經濟效益嗎？按照一般先進國家經驗通常是要3到5年才會產生效益。」舊動能衰退是即時的，新技術投資通產出下要等帶，會有效益遞延期，導致過渡期出現經濟摩擦與增速減緩。

此外，消費者不敢花錢消費，內需信心不足，科技投資面臨規模不對等與重複投資等挑戰都是問題。劉孟俊指出，大陸中央鼓勵發展新質生產力，地方政府「一呼百應」，不論條件優劣一起盲目投入，導致重複投資、浪費資源。以「新三樣」產品為例，各地方政府內卷競爭，可能演變為下一步的科技內卷。未來五年，科技創新、AI、新能源、高端製造及生物科技等產業雖然受益，房地產與傳統產業持續承壓。

「十五五規劃」也有可參考一面，比如面對人口老化與結構調整，劉孟俊認為投資不應僅限於有形物質，更應「投資於人」。在「十五五」規劃中，也看大陸官方做調整。整體經濟讓外界憂慮，PPI、CPI下降，內需不振，要促進消費內需，但「十五五」規劃，關於科技或是投資，投資預測，都是關係機構人口老化。「投資不能是專門在有形的物質投資，也要投資於人，這個跟大陸人口結構調整有關。」

劉孟俊也觀察，大陸官方對於消費面向調整，第一服務消費，第二新質生產力，各地方的做AI投資，有算力系統、新基建、未來產業、完善人工智能等等治理，不只是做在AI產業，AI資源必須應用所有的傳統產業，跟台灣相關政策也很類似，所謂「1+N」或「產業鏈」等等。

▲ 國際機構預測大陸2026年經濟走勢 。（圖／記者任以芳攝）

談及大陸外部風險方面，劉孟俊列舉去年1到11月數據，貿易順差1兆美金，反應在大陸電子產品、機械設備、新能源電動車等。今年2026年成長動能會更高嗎？預估成長規模幅度不可能再像過去那麼大。隨著大陸新三樣出口佔比提高，大陸正臨新一輪貿易保護主義的衝擊，各國反傾銷調查持續擴張，貿易摩擦將成為長期壓力。

國際預測機構也對大陸今年GDP分析有所分歧，劉孟俊資料顯示，大陸中國銀行研究院較為樂觀看好5%，高盛、世界銀行等外國機構保守預測4.8%到4.4%5 之間，與李強總理工作報告的目標區間基本吻合。

劉孟俊指出，今年或未來「十五五」，大陸經濟正處於一場「深層轉型」。成長引擎正從房地產過渡至科技新質生產力，宏觀政策也從單純的擴張轉向風險管控。在美國的戰略壓力下，中國在全球化中的角色已從單純受益者轉變為「地緣競爭者」。因此，大陸必須在追求經濟增長的同時，採取更嚴謹的風險管控措施，在動能轉換的真空期中尋求平穩過渡。