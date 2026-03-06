萬丹女兒賴湘程德國盃封后　台灣排球史上歐洲一級賽奪冠第1人

▲萬丹鄉農會前往賴湘程萬丹鄉住處張貼紅榜慶賀。（圖／萬丹鄉農會提供）

記者陳崑福／屏東報導

2026年德國盃排球賽（DVV-Pokal）女子組決賽日前落幕，圖林根蘇爾樂透女排在滿場觀眾見證下，以3比2力克強敵斯圖加特安聯MTV，奪下相隔18年的隊史第2座冠軍獎盃。陣中30歲自由球員賴湘程出身屏東縣萬丹鄉，不僅隨隊奪冠，更成為台灣排球史上第一位在歐洲一級正式賽事奪冠的選手。喜訊傳回家鄉，萬丹鄉農會特別張貼紅榜慶賀，地方鄉親與有榮焉。

賴湘程出生於屏東縣萬丹鄉，從小就對排球充滿熱情。她在學生時期加入學校排球隊，逐步打下紮實基礎，之後進入新園國中排球隊發展，在校期間展現優異球技與拚戰精神，逐漸在排球界嶄露頭角。多年努力與歷練，使她有機會踏上更高層級的國際舞台，最終成功站上歐洲職業排球聯賽，並隨隊奪得重要冠軍，為台灣排球寫下嶄新一頁。

談到踏進決賽場館的那一刻，賴湘程仍難掩激動。她回憶說：「一走進場館，我們隊的加油團人是最多的，真的很感動。第一次在這麼大的球場比賽，心跳很快。」不過透過賽前熱身與隊友鼓勵，她逐漸找回節奏，將注意力完全放在場上。最終球隊成功奪冠，她笑著形容：「獎盃真的很重，一切都很不可思議。」

除了賴湘程在排球領域發光發熱外，其家人長年投入地方公益服務，也為地方所敬重。其母親長期於萬丹衛生所擔任志工，默默奉獻、服務鄉親，熱心公益；其家人亦長期關懷地方事務、參與各項公益活動，對地方社會貢獻良多。

賴湘程在國際賽場上奮戰並勇奪佳績，不僅為台灣排球爭光，也讓家鄉-屏東萬丹與有榮焉，其努力不懈、勇於挑戰國際舞台的精神，深具激勵意義；同時其家庭長期投入公益服務，更展現出在地深厚的人情與奉獻精神。

萬丹鄉農會特此表達最誠摯的祝賀與肯定，並祝福賴湘程未來持續在國際賽場上發光發熱，為台灣、為家鄉-屏東萬丹帶來更多榮耀。