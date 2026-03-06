民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

▲民眾黨立法院黨團副總召王安祥。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院版軍購特別條例草案今（6日）與藍營版本一同付委審查。由於美國提供的軍購發價書即將於3月15日到期，因此民眾黨團提案授權國防部可先簽發價書，行政院仍應於簽署後向立院提出完整武器交貨期程報告。國防部長顧立雄今備詢時說，除目前將到期的3份發價書外，接續已收到第4份發價書，盼立法院能同意國防部連同第5項軍購，都授權先簽發價書。

行政院長卓榮泰今下午率各部會官員，赴立院針對施政方針及施政報告備詢。民眾黨立法院黨團副總召王安祥質詢時指出，民眾黨團針對軍購特別條例提出黨團版本，盼未來在併案審查時，希望大家都能異中求同，做出最好的版本通過。

卓榮泰表示，國家基於國防最嚴謹的專業評估需求，而且考量國家財政能力跟年度規畫，經過長時間研議後，提出1.25兆特別條例跟往後的預算，這是整套的內容，包括台灣之盾、AI高科技形成擊殺鏈、發展國內軍工產業，「這是一整套的，任何割裂都會在執行過程上產生不可預知的狀況」。

卓榮泰強調，軍事採購是我國向外國做採購，不是外國拿著一張單子來兜售，沒有辦法讓大家先看到單子，然後再就單子內容做選擇，這是整套規畫，還是誠懇期待，能以國防部提出的規畫來做最終討論的依據。

王安祥則詢問顧立雄，是否支持民眾黨團提出「授權國防部先簽發價書」的提案？顧說，除了提案內的3項軍購項目，目前已收到美方第4份發價書，他建議，僅剩最後一項軍購尚未收到發價書，未來立法院在討論時，能授權國防部一併全部簽署。