　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

▲▼民眾黨立法院黨團10日舉辦「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲民眾黨立法院黨團副總召王安祥。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院版軍購特別條例草案今（6日）與藍營版本一同付委審查。由於美國提供的軍購發價書即將於3月15日到期，因此民眾黨團提案授權國防部可先簽發價書，行政院仍應於簽署後向立院提出完整武器交貨期程報告。國防部長顧立雄今備詢時說，除目前將到期的3份發價書外，接續已收到第4份發價書，盼立法院能同意國防部連同第5項軍購，都授權先簽發價書。

行政院長卓榮泰今下午率各部會官員，赴立院針對施政方針及施政報告備詢。民眾黨立法院黨團副總召王安祥質詢時指出，民眾黨團針對軍購特別條例提出黨團版本，盼未來在併案審查時，希望大家都能異中求同，做出最好的版本通過。

卓榮泰表示，國家基於國防最嚴謹的專業評估需求，而且考量國家財政能力跟年度規畫，經過長時間研議後，提出1.25兆特別條例跟往後的預算，這是整套的內容，包括台灣之盾、AI高科技形成擊殺鏈、發展國內軍工產業，「這是一整套的，任何割裂都會在執行過程上產生不可預知的狀況」。

卓榮泰強調，軍事採購是我國向外國做採購，不是外國拿著一張單子來兜售，沒有辦法讓大家先看到單子，然後再就單子內容做選擇，這是整套規畫，還是誠懇期待，能以國防部提出的規畫來做最終討論的依據。

王安祥則詢問顧立雄，是否支持民眾黨團提出「授權國防部先簽發價書」的提案？顧說，除了提案內的3項軍購項目，目前已收到美方第4份發價書，他建議，僅剩最後一項軍購尚未收到發價書，未來立法院在討論時，能授權國防部一併全部簽署。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

更多熱門

相關新聞

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

立法院今（6日）通過《115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案》，同意行政部門先行動支38項計畫、共計718億元的預算。對此，行政院發言人李慧芝說，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割。國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

軍購特別條例各版本今付委　卓榮泰重申：院版才是經專業評估的

軍購特別條例各版本今付委　卓榮泰重申：院版才是經專業評估的

關鍵字：

行政院國防部

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面