最暖女師生前義舉曝！毒駕賓士狠奪命　校方公開信悼念惹淚水

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間，一輛白色賓士高速衝撞前車，現場7汽機車撞成一團，造成四人送醫，其中，遭追撞的銀色自小客車，車身只剩一半，女駕駛宜蘭中道中學小學部59歲鍾姓導師傷重身亡。噩耗傳回校園，全校師生陷入沉痛哀悼，校方心碎直言：「這麼好的一位老師，真的不知道該怎麼跟孩子們交代。」校方今（6）日下午也發出悼念鍾老師並致中道教職同仁與家長的一封信「願鍾老師安息，離苦得樂;她温暖的身影與奉獻教育的精神，將長留中道校園，也長存於我們每一個人的心中。」

▲生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死，校方心碎發聲祝禱。（圖／游芳男翻攝、民眾提供）

中道中學發出的悼念鍾老師，並致中道教職同仁與家長的一封信內容如下：

「親爱的教職同仁奥家長們:#

懷著非常沉重與不舍的心情，向大家傳達一個令人悲痛的消息。我們敬愛的小學部鍾老師，於昨晚不幸在一起交通事故中離開了我們。這個突如其來的消息，讓整個校園充滿震驚與哀

傷，更讓我們深深體會生命的無常與珍貴。

鍾老師在本校服務近五年，目前擔任小學部三年級導師。她總是耐心陪伴學生學習，在課堂與生活中給予孩子温暖的鼓勵與支持。鍾老師更是一位充滿愛心與關懷的人。她經常主動照顧同事，不僅接送外籍教師上下班，甚至提供住處給外籍教師居住;寒冬時也發起募集冬衣活動，將温暖送給需要幫助的人。

她的和善、包容與熱心，讓許多學生與家長都深深敬重與喜愛，也在孩子們的成長過程中留下温暖而深刻的影響。

熱愛攝影的鍾老師在校園及國内外同遊活動留下的身影與笑容，將永遠留在我們的記憶中。

面對這樣的悲痛時刻，學校也已申請專業輔導資源，陪伴老師與學生一起走過這段哀傷的時間。也請教職同仁及家長們多關心孩子的情緒與感受，陪伴孩子一同面對這段悲傷的時刻。

讓我們以最深的思念奥感謝，追念這位把愛與熱忱奉獻給教育的老師一我們敬愛的鍾老師。

願鍾老師安息，離苦得樂;她温暖的身影與奉獻教育的精神，將長留中道校園，也長存於我們每一個人的心中。

中道中小學 敬哀

校長李偉敬也說，非常令人鼻酸難過的消息~~祝禱鍾老師蒙主寵召、一路好走！！

校內已經入班對學生說明安撫，教育處輔諮中心輔導及諮商心理師之人力及資源也已經進駐校園及班級協助，目前全力關心校內師生情緒(尤其該班學生)，並配合家屬協助治喪事宜。

▲中道中學發出的悼念鍾老師，並致中道教職同仁與家長的一封信。（圖／中道中學提供）