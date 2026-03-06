　
    • 　
>
政治

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

▲▼鄭麗文國民黨中央黨部新春團拜。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

在野黨拒審國防預算多日後，立法院會今（6日）將行政院版1.25兆元軍購特別條例、昨天才趕出來的國民黨3800億版本付委，與民眾黨團1月中旬已付委的4千億版本併案審查。對此，民進黨表示，藍白大砍七成國防預算，等於破壞了行政院版環環相扣的戰略布局，大幅限縮國軍防衛能力，形同讓台灣斷手斷腳。

立法院終於把行政院版8年1.25兆元國防特別預算條例草案，連同在野黨版本一起交付委員會審查。而黃國昌主導的民眾黨版草案，預算上限4,000億元，等於「大砍8,500億元」；鄭麗文主導的國民黨版草案，預算上限3,800億元+N，後面的「N」實際上不存在，等於「大砍8,700億元」。
​​
對於國民黨稱3,800億元「+N」，民進黨表示，「+N」並不存在，國民黨宣稱提出的國防特別預算規模是3,800億元+N，其他項目要等美方給出發價書再來審。然而，如果未來再啟動軍購還需要另訂條例，也就是說，在現在國民黨的版本裡，「N」根本不存在，預算就是只剩3,800億元。

民進黨批評，用不存在的金額，營造所謂「充滿防禦決心」，不就是同時欺騙美國政府與台灣人民嗎？且該提案荒謬要求不可能執行，軍購不是像點午餐外送，下單就馬上到貨。美國給出發價書之後才另訂條例、再提出預算的流程，中間只有極短的時間，在軍售實務上幾乎不可能，完全不切實際。

民進黨指出，國民黨的版本，還要求在2028年12月31日前，完成海馬士多管火箭等五項武器全數交運完畢，完全違背軍售實務，等於是「實質封殺」軍售。藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，不能真正有效保衛國家。呼籲在野黨：請審慎考量作戰需求及建案作業程序，切勿一再為反而反，讓國家防禦大打折扣。

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

民眾黨團提案「授權先簽發價書」　顧立雄建議授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

【陳傑憲挨觸身球】左手骨裂提前退場！ 曾豪駒賽後曝最新狀況

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

國防預算軍購條例國民黨民眾黨立法院民進黨台美關係

