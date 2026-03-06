1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨拒審國防預算多日後，立法院會今（6日）將行政院版1.25兆元軍購特別條例、昨天才趕出來的國民黨3800億版本付委，與民眾黨團1月中旬已付委的4千億版本併案審查。對此，民進黨表示，藍白大砍七成國防預算，等於破壞了行政院版環環相扣的戰略布局，大幅限縮國軍防衛能力，形同讓台灣斷手斷腳。

​

立法院終於把行政院版8年1.25兆元國防特別預算條例草案，連同在野黨版本一起交付委員會審查。而黃國昌主導的民眾黨版草案，預算上限4,000億元，等於「大砍8,500億元」；鄭麗文主導的國民黨版草案，預算上限3,800億元+N，後面的「N」實際上不存在，等於「大砍8,700億元」。

​​

對於國民黨稱3,800億元「+N」，民進黨表示，「+N」並不存在，國民黨宣稱提出的國防特別預算規模是3,800億元+N，其他項目要等美方給出發價書再來審。然而，如果未來再啟動軍購還需要另訂條例，也就是說，在現在國民黨的版本裡，「N」根本不存在，預算就是只剩3,800億元。

​

民進黨批評，用不存在的金額，營造所謂「充滿防禦決心」，不就是同時欺騙美國政府與台灣人民嗎？且該提案荒謬要求不可能執行，軍購不是像點午餐外送，下單就馬上到貨。美國給出發價書之後才另訂條例、再提出預算的流程，中間只有極短的時間，在軍售實務上幾乎不可能，完全不切實際。

​

民進黨指出，國民黨的版本，還要求在2028年12月31日前，完成海馬士多管火箭等五項武器全數交運完畢，完全違背軍售實務，等於是「實質封殺」軍售。藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，不能真正有效保衛國家。呼籲在野黨：請審慎考量作戰需求及建案作業程序，切勿一再為反而反，讓國家防禦大打折扣。