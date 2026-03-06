　
關了2年！晚安小雞「柬埔寨2月已出獄」道歉了　喊話求幫忙

▲▼ 。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

▲晚安小雞自爆已出獄。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

網搜小組／劉維榛報導

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，謊稱遭人押入詐騙園區、遭毆打搶劫，事後卻被踢爆整起事件均為自導自演，柬埔寨警方隨即逮捕他與同夥阿鬧，兩人最終遭法院判處2年。時光飛逝，晚安小雞在臉書自曝，已在2月15日出獄，並向各界致歉，「會記住這次錯誤帶來的代價！」

晚安小雞在臉書發文，首先針對網傳的一段錄音，被部分媒體引用並影射晚安小雞涉及賄賂相關情事，經查證，該段錄音並非真實對話，而是透過AI技術生成或經過剪輯製作的內容。

晚安小雞同時透露，他在2/15已刑滿出獄，並在移民局待了19天，盼望台灣外交部能在相關法律程序與人道關懷上提供必要的協助，讓事情能夠在合法與合理的情況下獲得處理。

最後，晚安小雞也向各界致歉，「這兩年，小雞有很多時間反省自己的過去，也深刻體會到自己曾經犯下的錯誤，以及這些行為對社會、對關心小雞的人所造成的傷害。」這段經歷對他來說，是很深刻的教訓，未來無論結果如何，小雞都會承擔自己的責任，也會記住這次錯誤帶來的代價。

道歉聲明全文如下：

針對近日部分媒體引用之錄音內容與相關報導，晚安小雞在此說明：

近期網路流傳的一段錄音，被部分媒體引用並影射晚安小雞涉及賄賂相關情事。經查證，該段錄音並非真實對話，而是透過AI技術生成或經過剪輯製作的內容。

晚安小雞在柬埔寨的服刑已於日前完畢。對於近期再次出現的相關指控與傳聞，已對本人及家人造成相當程度的困擾與壓力。在此特別澄清，錄音內容、相關新聞報導並非真實。

晚安小雞也希望透過此聲明讓事件到此為止，不再因未經證實的資訊持續延燒或造成更多誤解。未來也希望社會大眾能回歸理性與事實，讓事情畫下句點。

小雞有些心裡話想和哥姐們說：

這段時間以來，小雞已在柬埔寨監獄服刑兩年。這兩年，小雞有很多時間反省自己的過去，也深刻體會到自己曾經犯下的錯誤，以及這些行為對社會、對關心小雞的人所造成的傷害。

小雞想在這裡向所有曾經支持、相信小雞的朋友，以及因為小雞的行為而感到失望的人，表達最誠摯的歉意。對不起，讓大家失望了。

在柬埔寨的這段時間，小雞也看見這個國家不同的一面。柬埔寨其實是一個非常美麗的國家，人民也十分友善。小雞對於自己過去造成的負面影響感到非常抱歉，也希望未來能有機會用更正面的方式面對社會。
同時，小雞在2/15已刑滿出獄，在移民局已待了19天，希望台灣外交部能在相關法律程序與人道關懷上提供必要的協助，讓事情能夠在合法與合理的情況下獲得處理。

這段經歷對小雞來說是很深刻的教訓。未來無論結果如何，小雞都會承擔自己的責任，也會記住這次錯誤帶來的代價。
再次向大家說一聲：對不起。

03/04 全台詐欺最新數據

相關新聞

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，謊稱遭人押入詐騙園區毆打搶劫，事後卻被踢爆整起事件均為自導自演，隨即遭柬埔寨警方逮捕，兩人最終遭法院判處2年。晚安小雞近日刑滿出獄，更呼籲外交部提供必要協助。對此，外交部回應，本案司法及行政處置均由柬埔寨政府依其法律與程序辦理，外交部已責請駐胡志明市辦事處與當事人家屬保持聯繫、提供必要協助，若獲准出境，促請柬埔寨政府將國人遣送回台，也提醒國人遵守法令勿心存僥倖。

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

台南3/25啟動「AI學習日」150校、3千學童同步培養AI素養

台南3/25啟動「AI學習日」150校、3千學童同步培養AI素養

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

