馬蘭榮家攜手台東市衛生所推動LTBI防治

▲台東馬蘭榮家攜手台東市衛生所推動LTBI防治。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應世界衛生組織（WHO）提出「2035消除結核」目標，馬蘭榮家於3月初邀請台東市衛生所護理長陳雅晴到場辦理「長照機構結核病與潛伏結核感染（LTBI）防治計畫」宣導活動，透過專業醫護人員深入淺出的講解，提升職員工與住民對結核病防治的認識與警覺，攜手打造健康、安全的「無核」安心家園。

衛生所說明，所謂潛伏結核感染（LTBI），是指人體感染結核菌後，細菌處於休眠狀態，感染者本身沒有症狀，也不具傳染力，但當免疫力下降時，潛伏的結核菌可能被重新活化而發展成結核病。因此，透過早期篩檢與預防性治療，是阻斷疾病發生的重要關鍵。

陳雅晴在講座中指出，結核病主要透過飛沫與空氣傳播，而長者因免疫力較弱，屬於較高風險族群，加上長照機構居住人口集中，一旦出現病例，較容易形成群聚感染。因此推動主動篩檢格外重要，目前透過丙型干擾素釋放試驗（IGRA）進行檢測，並視情況給予預防性投藥，可提供超過九成以上的保護效果，是預防結核病發生的重要措施。

馬蘭榮家表示，守護榮民長輩的健康是榮家的首要任務，感謝台東市衛生所專業團隊到場宣導與指導，讓第一線照護人員能更清楚掌握潛伏結核感染的防治觀念與應對方式。未來榮家也將持續配合政府公共衛生政策，透過定期健康篩檢與健康監測機制，確保長輩在安全、健康的環境中安心生活、頤養天年。