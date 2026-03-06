　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暖心女師遭毒駕撞死…23歲賓士男黑歷史曝光！曾涉砍人案遭判刑

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間發生奪命車禍！一名59歲鍾姓小學老師駕車遭23歲林姓駕駛毒駕高速撞上，整台車瞬間只剩一半，鍾女送醫搶救不治。據了解，鍾姓老師個性樂於助人，經常幫助弱勢、對同校外籍老師也極為照顧，死訊傳出後，令親友、校方心碎。而林男黑歷史曝光，他不僅有毒品前科，還曾涉砍人案。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

毒駕高速猛撞齉8車撞一團　女師車輛剩半台

回顧整起事發經過，林男5日晚間8時許駕車行經中山路三段、幸福路口時，高速飆撞上鍾姓女教師的後車尾，由於撞擊力道猛烈，鍾女當場失去生命跡象，汽車則是只剩半台，人經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。整起事故除鍾女的銀色轎車外，共波及6車，釀成1死3傷的慘劇。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

女師熱愛教育退休轉任私校　關心弱勢、照顧外籍教師

據了解，59歲鍾姓女教師因無法割捨對教育的熱愛，從公立學校退休後，6年前轉任至宜蘭某私立中小學的小學部服務，專精於數學教育，除此之外，她更關心弱勢族群，曾發起冬衣募捐幫助他人，同時也對校內的外籍教師多有照拂，種種善舉讓她深受家長信任、學生愛戴，死訊傳出後，校方緊急安排相關應變措施，表示「會盡全力守護孩子們的心靈，陪伴大家度過這段最艱難的時刻。」

至於肇事林姓駕駛，事發當時他載著19歲李姓妻子外出，肇事後警方針對其進行毒品唾液快篩檢測，發現呈陽性反應，車內也被查獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的毒品，全案將依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移請宜蘭地方檢察署偵辦。

▲宜蘭女教師遭毒駕賓士男撞死。（圖／民眾提供）

▲宜蘭女教師遭毒駕賓士男撞死。（圖／民眾提供）

23歲賓士男黑歷史曝光　幫砍人友助勢遭判刑

案發後林男黑歷史曝光，他不僅是毒品列管人口，還曾在2022年間因為幫朋友助陣，被依照幫助犯傷害致人重傷罪，判處1年7月有期徒刑。當時林男赴朋友的約，前往宜蘭縣一間超商外空地助勢，而林男朋友一路持開山刀追砍一名謝姓男子，當場將人砍成重傷。謝男經救治過後，仍受有右手肘活動10度到100度，右大姆指伸指無力等重大傷害。

而一行七人犯案後分乘2部自小客車離開現場。林男與其他友人將車輛停放在新北市三重疏洪道的停車場後，轉搭計程車前往摩鐵躲避追緝，最後仍遭警方拘提到案。雖然林男辯稱，自己當天雖然有去現場，但沒有拿刀、沒有砍、打謝男，發生衝突時他並未跟著衝過去，而是在旁邊看，在停車的地方等，但法院勘驗相關事證後，認定他有幫忙，將他判刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

快訊／高雄河東路驚悚目擊！88歲翁坐椅上突落水　命危送醫搶救

最暖女師生前義舉曝！毒駕賓士狠奪命　校方公開信悼念惹淚水

午夜追撞11車棄百萬名車逃跑　車主躲11hrs到案喊：太緊張了

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

花蓮大雨不斷！瑞港公路多處坍方落石　預警封閉請改道

快訊／高雄河東路驚悚目擊！88歲翁坐椅上突落水　命危送醫搶救

最暖女師生前義舉曝！毒駕賓士狠奪命　校方公開信悼念惹淚水

午夜追撞11車棄百萬名車逃跑　車主躲11hrs到案喊：太緊張了

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚溫馨登場...還送萬元好禮

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳

社會熱門新聞

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

更多熱門

相關新聞

最暖女師生前義舉曝　校方公開信悼念惹淚水

最暖女師生前義舉曝　校方公開信悼念惹淚水

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間，一輛白色賓士高速衝撞前車，現場7汽機車撞成一團，造成四人送醫，其中，遭追撞的銀色自小客車，車身只剩一半，銀色車女駕駛、宜蘭中道中學小學部的59歲鍾姓導師傷重身亡。噩耗傳回校園，全校師生陷入沉痛哀悼，校方心碎直言：「這麼好的一位老師，真的不知道該怎麼跟孩子們交代。」。校方今（6）日下午也發出悼念鍾老師並致中道教職同仁與家長的一封信「願鍾老師安息，離苦得樂;她温暖的身影與奉獻教育的精神，將長留中道校園，也長存於我們每一個人的心中。」

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

賓士大G狂暴雙門改裝版登場

賓士大G狂暴雙門改裝版登場

關鍵字：

宜蘭毒駕女老師黑歷史賓士砍人

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面