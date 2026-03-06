暖心女師遭毒駕撞死…23歲賓士男黑歷史曝光！曾涉砍人案遭判刑

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間發生奪命車禍！一名59歲鍾姓小學老師駕車遭23歲林姓駕駛毒駕高速撞上，整台車瞬間只剩一半，鍾女送醫搶救不治。據了解，鍾姓老師個性樂於助人，經常幫助弱勢、對同校外籍老師也極為照顧，死訊傳出後，令親友、校方心碎。而林男黑歷史曝光，他不僅有毒品前科，還曾涉砍人案。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

毒駕高速猛撞齉8車撞一團 女師車輛剩半台

回顧整起事發經過，林男5日晚間8時許駕車行經中山路三段、幸福路口時，高速飆撞上鍾姓女教師的後車尾，由於撞擊力道猛烈，鍾女當場失去生命跡象，汽車則是只剩半台，人經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。整起事故除鍾女的銀色轎車外，共波及6車，釀成1死3傷的慘劇。

女師熱愛教育退休轉任私校 關心弱勢、照顧外籍教師

據了解，59歲鍾姓女教師因無法割捨對教育的熱愛，從公立學校退休後，6年前轉任至宜蘭某私立中小學的小學部服務，專精於數學教育，除此之外，她更關心弱勢族群，曾發起冬衣募捐幫助他人，同時也對校內的外籍教師多有照拂，種種善舉讓她深受家長信任、學生愛戴，死訊傳出後，校方緊急安排相關應變措施，表示「會盡全力守護孩子們的心靈，陪伴大家度過這段最艱難的時刻。」

至於肇事林姓駕駛，事發當時他載著19歲李姓妻子外出，肇事後警方針對其進行毒品唾液快篩檢測，發現呈陽性反應，車內也被查獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的毒品，全案將依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移請宜蘭地方檢察署偵辦。

▲宜蘭女教師遭毒駕賓士男撞死。（圖／民眾提供）

23歲賓士男黑歷史曝光 幫砍人友助勢遭判刑

案發後林男黑歷史曝光，他不僅是毒品列管人口，還曾在2022年間因為幫朋友助陣，被依照幫助犯傷害致人重傷罪，判處1年7月有期徒刑。當時林男赴朋友的約，前往宜蘭縣一間超商外空地助勢，而林男朋友一路持開山刀追砍一名謝姓男子，當場將人砍成重傷。謝男經救治過後，仍受有右手肘活動10度到100度，右大姆指伸指無力等重大傷害。

而一行七人犯案後分乘2部自小客車離開現場。林男與其他友人將車輛停放在新北市三重疏洪道的停車場後，轉搭計程車前往摩鐵躲避追緝，最後仍遭警方拘提到案。雖然林男辯稱，自己當天雖然有去現場，但沒有拿刀、沒有砍、打謝男，發生衝突時他並未跟著衝過去，而是在旁邊看，在停車的地方等，但法院勘驗相關事證後，認定他有幫忙，將他判刑。