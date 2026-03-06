國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

▲警察局長走訪基層致贈玫瑰與禮券。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

3月8日國際婦女節將至，為感謝女性同仁在警察工作崗位上的辛勞與付出，台東縣警察局長林宏昇6日特別走訪警察局本部各單位，致贈象徵祝福的紅玫瑰花束及300元禮券，向女性同仁表達誠摯祝福與敬意，也讓節日前夕的警察局洋溢溫馨氣氛。

林宏昇表示，隨著時代變遷，女性警察人數逐年增加，在維護治安、婦幼保護及為民服務等各項警政工作中，女警以細膩、耐心與堅毅的特質，展現不可或缺的重要角色。許多女性同仁除了肩負繁重勤務，也同時承擔家庭責任，在工作與家庭之間努力付出，其辛勞與奉獻值得社會高度肯定。

警察局指出，此次致贈的禮券由台東縣警察局與台東縣警察之友會共同提供。警察之友會理事長陳義文表示，警友會長期支持警察同仁，是警察最堅實的後盾，深知女警在職場上的努力與付出，因此特別在婦女節前夕籌措經費，希望為辛勤工作的「波麗士姊姊」送上一份實質鼓勵與溫暖心意。

在走訪過程中，林宏昇不僅親自將花束與禮券交到每位女性同仁手中，也關心詢問大家的工作與生活情況，現場氣氛溫馨融洽。多位女警表示，在忙碌的勤務中收到局長親自送上的祝福與驚喜，讓人備感窩心，也為日常工作增添不少暖意，未來將持續以更專業且有溫度的服務回饋社會。

林宏昇強調，警察局持續致力於營造性別友善的職場環境，未來也將持續推動各項性別平權與福利措施，讓每位同仁都能在尊重與平等的環境中發揮專業，共同守護台東的治安與社會安全。