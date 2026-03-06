國道服務區去年營收61.5億創新高　清水破10億

▲清水國道服務區去年營收破10億元。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道服務區營收再創新高，高公局統計，國道15個服務區去年營收首度飆破60億大關，衝上61.5億元，創下歷史新高，其中清水服務區最賺，營收高達10.15億元，成國道金雞母。

高公局統計，國道15處服務區114年度總營收首度突破60億大關，達61.5億元，較113年營收53.7億成長14.5%，其中清水服務區營收狂賺10.15億元居冠，其次是關西服務區、西螺服務區，營收皆為6.19億元，泰安服務區營收也有5.75億元，東山服務區營收則有4.78億元，為營收前五名的國道服務區。

客單價表現方面，平均客單價成長至169元，由主打一站式購足東部名產的蘇澳奪冠，客單價為208元，南投服務區客單價195元位居第二，東山服務區客單價194元位居第三名。

▲國道服務區營收統計。（圖／高公局提供）

高公局表示，國道服務區服務品質提升也反映在營收表現，各家營運廠商紛紛透過商品打折優惠等行銷活動，讓營運業績展現萬馬奔騰氣象，各項營收再攀高峰。

高公局指出，春節完善整備也帶動消費買氣，營收達3.75億，較114年成長約8%，春節營收排名以清水服務區的6,328萬元居冠，且其大年初三達886萬元，刷新歷史單日最高紀錄，伴手禮推升平均客單價達194元，服務區客單價前三名分別為清水、蘇澳及古坑。

高公局表示，營收成長反映了友善休憩環境的成效，未來將持續以專業管理，守護行車安全、提升休憩品質，讓服務區成為國道上溫暖安心的補給應援站。