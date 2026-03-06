WBC今晚對決日本　埔里綜合球場室內大型轉播...鎮民快來加油

▲埔里鎮公所轉播號召鎮民一起集合看轉播、幫中華隊加油。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026WBC世界棒球經典賽中華隊今晚將對上強敵日本隊，埔里鎮公所特別舉辦室內大型轉播活動，邀請球迷帶著家人、朋友一起吶喊加油，比賽期間也將設計多項互動小遊戲、送出Feeling18巧克力工房贊助的棒球衣，還有應援禮包、飲料獎品，營造熱絡氛圍。

中華隊昨天分組首戰對澳洲以0：3惜敗，令球迷心碎，「台灣隊長」陳傑憲在6局上還遭觸身球擊中左手食指導致骨裂退場，也令球迷擔憂晉級之路將變得更加艱鉅，接下來的三場比賽場場關鍵，今晚遭遇的日本隊是上屆經典賽冠軍，本次再度由大谷翔平領軍，加上美國職棒世界大賽MVP山本由伸等美、日職棒好手，實力強勁。

鎮長廖志城表示，2024年世界棒球12強賽中華隊也在不被看好的情形下，一路打進決賽，更在冠軍戰以4：0完封日本，首度捧起冠軍獎盃、創造歷史，也讓日本隊在主要國際賽事連勝紀錄停在27場， 這次世界棒球經典賽各國精銳盡出，比賽的難度更大，更需要大家為選手集氣加油；有球迷表示，中華隊首戰失利，大家心情都很沉重，但不能只有在贏球的時候才支持我們的選手，接下來3場比賽要永遠和Team Taiwan站在一起，無條件為他們加油。

鎮公所提醒，賽事轉播與應援活動自晚間6時起在埔里綜合球場舉行，現場準備限量的加油棒、螢光棒、應援零嘴、飲料，Feeling18巧克力工房則是贊助帥氣的棒球裝作為遊戲獎品，歡迎球迷、鄉親也自備加油棒等應援小物，到場為選手加油。