仁王護國息災祈福法會屏東登場　3千僧俗凌晨齊聚誦經祈福

▲仁王護國息災祈福大法會6日屏東登場。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

為祈願國泰民安、風調雨順，中國佛教會與屏東縣佛教會6日在屏東全球佛教聯合會館舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，吸引來自全台各縣市佛教會理事長、理監事、法師及信眾逾3000人參與。許多法師與信眾凌晨2點即搭乘遊覽車南下潮州，只為參與一年一度的護國祈福盛會。法會梵音繚繞、法鼓齊鳴，在莊嚴肅穆氛圍中恭誦經典，為國家社會祈願平安與祥和。

中國佛教會、屏東縣佛教會暨所屬寺院團體6日於屏東全球佛教聯合會館舉辦「115年度仁王護國息災祈福大法會」，現場高僧大德雲集、海會莊嚴，全台各縣市佛教會理事長、理監事及信眾齊聚一堂，共同誦經祈福，場面隆重而莊嚴。

本次大法會恭請中國佛教會理事長心茂法師、副理事長明光法師及見引法師等多位高僧大德主法，帶領大眾恭誦《仁王護國般若波羅蜜多經》，以佛法智慧祈願消弭災厄、增長福報、護佑國家與人民安穩。法會中並由明光法師宣讀總統與副總統致電賀文，表達對法會的祝福與重視。

與會貴賓包括內政部宗教及禮制司長林振祿、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、前內政部長余政憲及各界地方人士，並有新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣等全台各地佛教會代表參與，共同為社會祈願安定祥和。

內政部宗教及禮制司長林振祿表示，中國佛教會長期投入社會公益與災害救助，去年南部風災與花蓮堰塞湖事件發生時，在心茂理事長帶領下即時投入救災與關懷行動，為受災民眾提供實質協助。他並指出，政府十分重視宗教發展議題，未來將持續與各界溝通合作，協助宗教團體健全發展。

中國佛教會理事長心茂法師表示，「仁王護國法會」自古即為佛教祈願國家安穩、百姓安樂的重要法會，透過誦經持咒與發願行善，不僅能淨化人心，更能凝聚社會善念，為國家與社會帶來祥和與安定。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭代表縣長周春米致詞指出，佛教長期以慈悲精神關懷社會、推動公益，對社會安定具有深遠影響，也感謝屏東縣佛教會理事長見引法師長期團結各界力量，投入宗教弘法與社會服務。

屏東縣佛教會理事長見引法師表示，仁王護國法會在台灣已舉辦超過60年，每年農曆正月十八舉行，今年在潮州全球佛教聯合會館舉辦，許多法師與信眾凌晨兩點即出發南下，只為參與這場年度重要祈福法會，祈願國運昌隆、風調雨順、世界和平。

法會最後在莊嚴的大迴向儀式中圓滿，大眾將誦經功德回向世界和平、人民平安與社會繁榮。主辦單位表示，未來將持續舉辦弘法與祈福活動，弘揚佛法智慧與慈悲精神，為社會帶來更多祥和與安定。