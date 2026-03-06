300萬產業輔導補貼開放申請　台東永續觀光產業輔導遴選啟動

▲「2026台東永續觀光產業輔導」遴選計畫啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續推動永續觀光發展，並協助在地產業朝低碳與綠色轉型邁進，台東縣政府6日舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，正式宣布今年度計畫啟動。縣府將遴選30家台東在地旅宿、餐飲及觀光相關業者，提供總額300萬元的產業輔導補貼，透過專業顧問輔導與品牌行銷支持，協助業者強化永續經營能力。縣長饒慶鈴表示，期盼匯集更多業者共同參與，持續深化「台東慢旅」品牌，打造兼顧環境與產業發展的觀光模式。

饒慶鈴指出，「台東慢經濟」是將自然環境、文化底蘊與在地生活重新整合，發展具有體驗感與深度的慢旅遊程，並在推動觀光的同時兼顧環境友善、文化尊重與產業共榮，讓台東走出不同於其他縣市的觀光發展道路。她表示，去年度計畫共輔導20家在地旅宿業者、4家餐飲業者、4家遊程業者，以及1家文創與1家伴手禮業者，從永續理念建構到實際行動推動，協助業者進行永續認證、碳足跡盤查與計算、環境永續設備升級與綠色行銷等，系統性推動產業轉型，累積完成超過90組永續行動模組。

此外，縣府去年亦成功推出11條台東慢旅主題遊程，吸引超過5,000人次參與。以一日遊與二日遊旅遊型態的平均消費推估，創造逾2,000萬元的觀光消費效益，顯示慢旅遊程逐漸形成具體市場規模。

台東縣政府觀光旅遊處長卜敏正表示，去年度共有6家業者、10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核程序，其中「晉領號賞鯨」與「布客森林民宿」更取得銀級標章，顯示台東觀光產業在永續發展與國際接軌方面已逐步展現成果。

觀光處說明，「2026台東永續觀光產業輔導」遴選計畫即日起開放報名，申請期限至3月19日晚間23時59分止，申請對象為設立於台東縣內、從事食、住、行、購、樂等相關觀光產業的業者。計畫將分為「種子型」與「積極型」兩類輔導對象，並提供國際永續認證補助。每家入選業者可獲得5萬元至18萬元不等的輔導補貼，同時也可獲得專業顧問諮詢、永續轉型支持、品牌行銷協助及相關進修課程。

台東縣政府表示，凡有意參與的業者可填寫申請資料與相關佐證文件，並寄送至指定信箱完成報名。詳細資訊可至台東縣政府觀光發展處官網及「台東慢旅」臉書粉絲專頁查詢，相關申請辦法與報名表範本亦已同步公告（https://reurl.cc/XanyMD）。