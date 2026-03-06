　
菲律賓政府擬推「周休三日」　對抗中東戰火油價高漲

▲▼為了對抗油價可能高漲、節省能源，菲律賓小馬可仕政府研擬推周休三日制。（圖／達志影像）

▲為了對抗油價可能高漲、節省能源，菲律賓小馬可仕政府研擬推周休三日制。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

中東緊張局勢升溫推高全球油價，嚴重依賴石油進口的菲律賓正加緊推出節能與穩價措施。菲律賓能源部表示，政府正與業界研議分階段調漲燃料價格，同時評估削減燃油貨物稅、提供燃料補貼，甚至討論實施「周休三日」制度，以降低能源消耗、緩解通膨壓力。

根據《ABS-CBN》，菲律賓能源部長加林（Sharon Garin）於當地時間6日表示，政府已與石油業者召開緊急會議，討論因應油價飆升的對策。依新加坡普氏平均價（Mean of Platts Singapore）交易情況估算，菲律賓燃料價格可能上漲每公升約10披索。

為避免價格一次大幅跳升衝擊民生，菲律賓政府正評估採取分階調漲機制，相關模擬將進行約5天，最快本週末公布可能的調整幅度與時間表。加林透露，部分交易商目前仍採取觀望態度，原因是航運與保險成本上升，使燃料交易價格面臨更多不確定性。

針對外界關心的燃料供應問題，加林強調問題在於價格。她表示，石油業者已向菲律賓政府保證，新的燃料進口正在運送途中，因此無須因市場波動而恐慌囤貨，而政府也曾討論是否增加國家燃料庫存，但最終認為此舉可能扭曲市場機制，因此暫不採納。

除了價格機制外，馬尼拉當局也研擬透過制度性節能措施降低能源需求。菲律賓總統小馬可仕（Bongbong Marcos）政府已宣布，政府機關須將空調溫度設定在攝氏24度以上，同時推動彈性上班制度。能源部亦對「每周工作4天」與鼓勵共乘（carpooling）表示支持，估計相關措施可節省約14%至15%的能源消耗。

加林表示，若推動4天工作制，不僅可減少通勤燃料消耗，也能降低整體電力使用，「有很多方式可以節省能源，尤其是共乘，對我們會是很大的幫助」。

同時，菲律賓政府也計畫向國會尋求緊急授權，以暫時調降石油產品的貨物稅。她指出，若法案被列為「緊急法案」，國會最快3天即可完成立法程序。以柴油為例，目前每公升貨物稅約6披索，若取消稅負，將可直接降低燃料價格，並連帶影響12%的增值稅計算。

為減輕基層壓力，菲律賓政府也規劃向公共運輸司機、農民與漁民提供燃料補貼。部分地方政府則配合節能政策，例如馬尼拉市政府要求各部門減少用油，將部分會議改為線上舉行、下午5時後關閉辦公室電力，並限制非必要公務出差。

不過，企業界對於「週休三日」構想抱持保留態度。菲律賓工商會警告，若倉促實施4天工作制，可能衝擊製造業生產節奏，甚至影響企業履行訂單的能力，呼籲政府在推動前審慎評估。

另外，菲律賓副總統莎拉•杜特蒂（Sara Duterte）也呼籲支持者，在抗議政治對手小馬可仕時避免組織車隊遊行，以減少燃油浪費。

經濟學家指出，菲律賓是亞太地區最容易受到中東衝突引發通膨衝擊的國家之一。ING銀行區域研究主管巴爾加瓦（Deepali Bhargava）表示，由於菲律賓零售燃料價格高度市場化、補貼相對有限，一旦國際油價上漲，往往會更快反映在國內通膨與經濟壓力上。

