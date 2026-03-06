永康警4小時閃電破機車竊案　鑰匙未拔遭騎走失主迅速找回愛車

▲永康警方調閱監視器追查機車竊嫌行蹤，短短4小時即成功破案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區發生一起機車竊盜案，警方接獲報案後立即展開調查，透過調閱監視器追查嫌疑人行蹤，並啟動警網攔查，短短約4小時即成功查獲竊嫌並尋回失竊機車，展現警方迅速偵辦效率。

永康分局永信派出所表示，巡佐劉耿銘與警員黃緹潔於115年3月5日下午4時至6時執行巡邏勤務時，接獲袁姓女子報案指稱，其停放於住家門前的機車遭人竊取。袁女表示，前一晚將機車停在住家門口，直到5日下午約4時40分準備外出時，才發現機車不翼而飛，焦急之下立即報警求助，並表示不確定當時是否有將鑰匙拔起。

警方受理後立即調閱周邊監視器畫面，很快發現一名男子於當日上午9時57分許經過時，見該機車鑰匙未拔，竟趁機騎乘該車離開現場。警方持續追蹤車輛動向，發現嫌疑人仍騎乘該失竊機車在永康區一帶活動。

永信派出所所長陳旭昇獲報後，立即整合線上警力展開攔截圍捕行動。當日晚間8時許，警方在永康區中山南路與忠孝路口發現葉姓男子正騎乘該輛失竊機車，員警隨即上前攔查，並依竊盜現行犯當場逮捕，將葉男帶回偵辦，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方也通知被害人至派出所領回失而復得的機車，讓袁女順利找回愛車，對警方迅速破案表達感謝。

永康分局分局長洪宏榮表示，本案能在短時間內迅速偵破，仰賴警方即時調閱監視器影像及科技偵查系統的協助，也展現線上警網通力合作的效率。他同時呼籲民眾停放機車時務必養成良好習慣，記得拔除鑰匙並可加裝防盜設備，以降低遭竊風險。警方未來也將持續強化巡邏勤務與防竊宣導，全力守護民眾生命財產安全。