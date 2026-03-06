　
TPASS預算通過可動支　7.2萬人可領回饋金「補發日未定」

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲立院通過TPASS通勤月票年度預算。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

中央政府總預算卡關影響7.2萬名民眾上月無法領取TPASS通勤月票回饋金，立法院會今(6日)表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元。針對回饋金何時補發，公路局表示，程序完備後將盡速辦理。

7.2萬名通勤族原定2月25日領取1月的TPASS 2.0常客優惠回饋金，受年度總預算未審議影響，當天回饋金未入帳，公路局公告延遲發放，期程另行公布。

立法院會今表決通過38項新興計畫預算可予以動支，總計預算約718億元，包括交通部主管的TPASS行政院通勤月票執行計畫約15.8億元，以及直轄市及縣市政府、一般性補助款-交通部主管的TPASS行政院通勤月票執行計畫(115-118年) 59.40億元。

針對上月25日延遲發放的TPASS 2.0常客優惠1月回饋何時發放，是否將與2月回饋金一併於3月25日發放，公路局表示，俟相關程序完備後，公路局會盡速辦理，目前尚無法確認日期。

根據公路局統計，115年1月符合領取TPASS 2.0常客回饋金資格者約為7.2萬人，補助回饋金額約為772萬元，每人最高領取上限2500元，平均每人領取約107元，因年度預算審議進度影響，原訂2月25日發放的1月TPASS 2.0回饋金延後撥付。

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

今年度總預算案持續卡關，藍白動建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，包括TPASS等；立院朝野今簽協商結論同意表決。藍白今聯手將提案排入院會討論事項，並經過表決成功二讀。而該案為建請案，通過後行政院可參考是否辦理。

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

