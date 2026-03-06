高雄市消防局強化電動車火災搶救實戰 　70名消防參與演練

▲▼高市消防局為了精進救災效能，於日前在楠梓教育訓練中心舉辦為期兩天的「電動車火災搶救訓練」，透過仿真環境與先進裝備的結合，強化第一線人員對新興災害的應變能量。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

隨著綠能交通政策推動與電動車普及化，電動車火災的特殊性已成為消防救災的新挑戰。高雄市政府消防局為了精進救災效能，特別於2日至3日，在楠梓教育訓練中心舉辦為期兩天的「電動車火災搶救訓練」，總計共70名同仁全副武裝參與，透過仿真環境與先進裝備的結合，強化第一線人員對新興災害的應變能量。

本次訓練規模宏大，現場特別調用救災機器人、移動式砲塔、車底瞄子及滅火毯等各式尖端救災器材到場。為了追求最高擬真度，消防局調度多台報廢車輛，讓參訓同仁分組進行實地操作，內容涵蓋使用各式墊塊與手搖式千斤頂進行車體頂升，並運用破壞器材實施救助。在火災抑制方面，同仁則實地模擬水霧冷卻降溫、防水擋板浸水覆蓋及滅火毯封鎖火勢等關鍵流程，藉由專業部署水線與實戰演練，確保在熱失控發生時能迅速反應。

除了硬體設備的操作，消防局更邀請多家國內電動車商及原廠工程師協助教學。專業工程師駕駛新上市車輛到場，親自講解電動車電池配置、車體高壓電迴路注意事項及緊急應變程序，並讓同仁直接在實車上操作緊急插頭，學習如何快速切斷電源，有效避免救災過程中電動車產生誤動作，確保消防人員的執勤安全。

高雄市政府消防局強調，面對運具轉型帶來的災害變革，消防單位將持續辦理各類多元專業訓練。透過科技裝備的投入與實務經驗的累積，消防局致力於打造專業、機動且高效的救災團隊，精進救援能量，全力守護市民的生命與財產安全。