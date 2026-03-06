基隆環保局強化列管公廁管理　巡查4806次改善率近97%

▲提升公廁品質，基隆環保局精進巡查機制打造友善城市。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升城市環境品質與如廁空間整潔度，基隆市環保局推動「列管公廁精進計畫」，透過制度化巡查與清潔維護管理，強化公廁環境品質。統計2025年9月至12月共巡查4,806次，發現缺失409件，其中396件已完成改善，改善率達96.82%。環保局長馬仲豪表示，未來將持續強化巡查與管理機制，提升公共設施服務品質，營造乾淨、友善的生活與觀光環境，展現港灣城市重視環境品質的形象。

環保局長馬仲豪表示，計畫推動後已建立列管公廁巡查及管理制度，針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁加強巡查與清潔維護作業，並透過即時通報及改善機制，提高公廁管理效率與環境品質。統計2025年9月至12月期間，已完成列管公廁巡查與清潔維護3,636次，另針對基隆轉運站、外木山海岸及各公園等15處熱點公廁執行巡查1,170次，合計巡查達4,806次。

馬仲豪指出，巡查期間共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%，顯示透過巡查與即時改善機制，能有效強化列管公廁清潔維護管理，使公廁環境品質持續提升。環保局也表示，透過定期巡查與即時改善，不僅提升公廁整體整潔度，也逐步建立完善的管理制度，讓公廁維持良好使用狀態。

環保局指出，公廁品質是城市環境的重要指標之一，透過巡查管理與清潔維護作業，不僅能提升列管公廁服務品質，也能形塑民眾共同維護環境整潔的良好如廁文化，讓公廁成為展現城市友善與環境品質的重要公共設施。

未來環保局將持續推動公廁巡查與管理工作，強化清潔維護作業，全面提升如廁環境品質，營造乾淨、友善的生活與觀光環境，展現基隆市重視環境品質與城市形象的決心。環保局也呼籲市民與遊客共同珍惜並維護公共設施，從自身做起，攜手打造整潔舒適的如廁環境，共同打造優質宜居的港灣城市。