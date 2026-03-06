石門水庫配合新竹供水彈性調度　北桃園3／9大停水暫緩

▲針對新竹地區已進入水情為提醒綠燈階段，北水分署指出，原訂北桃園三合一工程將延期辦理，圖為石門水庫現況。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣自來水公司第二區管理處原訂於3月9日實施「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，因新竹地區已進入水情提醒綠燈階段，經濟部水利署北區水資源分署指出，為維持石門水庫供水調度彈性，並最大化支援新竹地區用水需求，同時減緩寶山第二水庫蓄水量下降，經整體評估後，將原訂停水工程延期辦理。

桃市府經發局表示，根據北水分署即時水情資料顯示，石門水庫今天水庫蓄水率為73.8%，有效蓄水量為1億5160.61萬立方公尺，桃園地區目前水情尚屬穩定，因新竹地區近期降雨量偏少，配合中央及相關單位做好水資源管理與調度工作，呼籲市民朋友提高節水意識，以確保民生及產業用水穩定。

▲北水分署指出，原訂北桃園三合一工程將延期辦理，圖為石門水庫上游。（圖／北水分署提供）

市府經發局提醒，民眾可從生活細節落實節水措施，如洗手刷牙時隨手關閉水龍頭、集中衣物再使用洗衣機、回收洗米水或洗菜水澆灌植物，以及定期檢查家中用水設備避免漏水等，以實際行動減少水資源浪費，呼籲市民從日常生活做起，養成良好用水習慣，一同守護珍貴水資源。