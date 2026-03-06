台日對決！南投市下午5時起封街直播　邀市民集氣力挺中華隊

▲中華隊先發投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

記者高堂堯／南投報導

世棒經典賽今天(6日)進入第二天賽程，台日將繼前年世棒12強賽冠軍戰後再度對決；南投市公所指出，將於下午5點在三和三路美食街封街、舉辦戶外直播活動，邀請市民朋友齊聚街頭、一同為中華隊吶喊加油，力挺中華隊挺進美國複賽。

市公所回顧，中華隊於2024年12強賽總決賽中擊敗由全職業球員組成的日本隊、勇奪世界冠軍，當時在中興新村的戶外轉播即凝聚滿滿的棒球熱、感動無數市民；今年經典賽再度開打，由隊長陳傑憲領軍，集結徐若熙、古林睿煬、林昱珉、張育成等頂尖球星，陣容堅強，也讓球迷對今年成績充滿期待與信心。

▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

市公所表示，為讓觀賽氛圍更加熱鬧精彩，現場除美食街既有店家，亦將結合多家在地特色商家設攤，讓民眾一邊觀賽、一邊品嚐南投在地美食，共享熱血與美味；而市長張嘉哲妻子黃佳鈴除協調南投縣同鄉會聯合總會贊助該活動、取得愛爾達體育台正式授權，透過戶外大型螢幕直播賽事，更特別自費贊助50張中華職棒明星賽門票，將在比賽廣告時間透過「丟球互動」方式送出，每節廣告丟出3顆幸運球，讓幸運球迷把門票帶回家，增添現場互動與驚喜。

南投市長張嘉哲指出，希望透過封街直播活動凝聚市民力量，共同集氣為中華隊加油，期待再創佳績、見證台灣棒球再寫榮耀篇章。