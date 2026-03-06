大光國小學童參訪南消公園分隊　體驗救援繩索齊聲向消防員致謝

▲大光國小學生參訪台南市消防局公園分隊，透過解說與體驗學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為提升學童防災意識並建立正確的防火、防災觀念，台南市北區大光國小日前安排學生前往台南市消防局第六救災救護大隊公園分隊參訪，透過消防人員生動解說與實際體驗課程，讓學生在寓教於樂中學習重要的防災知識，也更了解消防員守護市民安全的辛勞與付出。

活動一開始，消防人員先向學生介紹日常生活中的火災預防觀念，以及遇到火災時應採取的正確應變方式，同時說明撥打119報案時應提供的資訊與注意事項，提醒學生平時就要養成良好的用火用電習慣，降低火災發生的風險。

隨後消防人員安排「救援繩索體驗」活動，讓學生在消防員的專業指導與完善安全防護下，親身感受消防人員在救災現場利用繩索進行救援的基本技巧。學生們踴躍參與體驗，過程中不時傳出驚呼與笑聲，現場氣氛熱絡，也讓孩子們對消防救援工作留下深刻印象。

除了防災教育與體驗課程外，學生們還親手寫下對消防員的感謝卡，卡片上寫著「謝謝消防員保護大家的安全」、「你們是最勇敢的英雄」等溫暖話語，並在活動最後大聲向消防員說出感謝，真摯的童言童語讓在場消防人員相當感動。

台南市消防局長楊宗林表示，防災教育應從小扎根，透過校外參訪與體驗活動，讓學生認識消防工作的內容與風險，同時學習正確的防災觀念，未來遇到突發狀況時也能更加冷靜應對。孩子們主動表達感謝，對消防同仁而言更是一份鼓舞，讓大家更堅定守護市民安全的使命。

台南市長黃偉哲也指出，防災教育是城市安全的重要基礎，希望透過多元宣導與體驗活動，讓防災觀念深入校園與家庭。市府也將持續支持消防單位推動各項防火防災教育，提升全民防災意識，共同打造更安全、安心的生活環境。

消防局表示，未來仍會持續推動各項防災宣導與校園參訪活動，讓更多民眾透過親身體驗認識消防工作與防災知識，攜手打造更具韌性的安全城市。