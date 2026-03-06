林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪三井LaLaport南港年度坪效最優獎

▲▼ 嘉義之光插旗台北傳捷報！「林聰明沙鍋魚頭」勇奪三井LaLaport南港年度坪效最優獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

來自嘉義、傳承超過70年的國民美食「林聰明沙鍋魚頭」，自2025年首度揮軍北上、插旗「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」以來，憑藉濃厚的人情味與道地沙鍋香氣，迅速席捲台北饕客的味蕾。在今（4）日舉辦的LaLaport南港年度評比盛典中，林聰明沙鍋魚頭不負眾望，榮獲**「2025年度餐飲類別營業坪效最優獎」第二名**，成為該商場表現最亮眼的餐飲品牌之一。

「營業坪效最優獎」被視為百貨零售業的人氣指標，代表在單位空間內創造出最高密集的消費能量。林聰明沙鍋魚頭在強敵環伺的「餐飲其他類別」中脫穎而出，僅次於日本超人氣超市品牌LOPIA。這份成績不僅象徵台北消費者對嘉義老店品牌的高度認同，更紀錄了無數支持者在店門口排隊守候的熱情。

執行長林佳慧感性表示：「這份榮耀屬於每一位支持我們的粉絲。從嘉義二通（中正路）出發，我們堅持了70年。2025年來到南港是我們北上的第一站，能與國際級商場夥伴三井集團合作並獲得肯定，對台灣在地小吃品牌而言是莫大的鼓勵。」

獲獎背後，是一群離鄉背井、從南部北上打拼的團隊夥伴。在競爭激烈的台北餐飲市場中，林聰明團隊始終維持高品質的供餐水準，將每一碗熱騰騰、充滿鮮美魚頭與濃郁沙茶香的料理，親手交到顧客手中。

「看到獲獎的這一刻，夥伴們的辛苦與淚水都化作了動力。」林佳慧坦言，這一年來團隊面臨許多挑戰，但在全體成員的守護下，成功將嘉義的「文化記憶」轉化為驚人的商場戰鬥力。

「聰明傳家燴，在地好滋味。」林聰明沙鍋魚頭強調，獲得坪效獎僅是起點，未來將持續秉持初衷，致力於推廣台灣傳統小吃文化，讓這份來自嘉義的溫暖味道，在台北乃至更多地方發光發熱。