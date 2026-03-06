司法官學院學員參訪屏縣警局　觀摩鑑識科技還原犯罪真相

▲法務部司法官學院第65期屏東學習組學員到屏東縣政府警察局鑑識科參訪。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為深化刑事司法實務交流，臺灣屏東地方檢察署檢察官楊婉莉今(6)日率法務部司法官學院第65期屏東學習組學員，前往屏東縣政府警察局參訪鑑識科業務。透過簡報與實地示範，讓即將投入司法體系的準司法官，深入了解現場勘察、證物採集與科學鑑定流程，認識鑑識科技在刑案偵辦與法庭審理中扮演的關鍵角色。

刑事案件的偵辦，許多關鍵往往來自現場採得的細微跡證。從第一時間的現場勘察、證物採集，到後續科學分析與鑑定報告製作，每一個步驟都直接影響案件方向與證據能力。屏東縣政府警察局鑑識科長期負責各類刑案鑑識工作，並持續精進專業技術與設備建置，以提升鑑定品質與效率，提供檢察官偵查及法院審理時，最客觀、最紮實的科學依據。

這次參訪由鑑識科同仁進行業務簡報與實作說明，局長甘炎民表示，鑑識工作除了仰賴科技設備，更重視嚴謹的程序與專業判斷，唯有建立完整且可信賴的證據鏈，才能讓證據在法庭上發揮應有的價值。

為提升交流深度，鑑識科安排多項實務介紹與現場操作示範，包括槍枝性能檢測原理說明、藥毒物拉曼光譜儀分析應用、指紋及DNA業務介紹，同時也分享鑑識人員因應國民法官制度，在法庭上所面臨的挑戰與準備方向等。過程中學員踴躍提問，就證據能力、鑑定限制與法庭實務進行交流討論。

甘炎民局長表示，透過持續性的參訪與對話，有助於打破法律條文與科學鑑定間的隔閡。當檢察官與法官對鑑識流程與技術有更清楚的認識，在案件偵辦與審理過程中，不但能與警方有更好的溝通，更能有效運用鑑定成果，提升判斷的精準度。未來將持續推動檢警專業交流，強化合作基礎，讓科學鑑識在司法體系中發揮更穩定、可靠的功能，共同維護社會治安與司法公信力。