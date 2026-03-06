　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆關私貨倉庫嶄新落成　打造邊境查緝最強後盾

▲基隆關私貨倉庫嶄新落成。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆關4億重建私貨倉庫，現代化設施正式啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆關今（6日）於基隆港西岸16號碼頭甫落成的新私貨倉庫舉行啟用典禮。由財政部關務署副署長蘇淑貞、基隆關關務長張世棟、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理蘇建榮及交通部航港局北部航務中心主任何文智共同揭牌，現場並有多位長官與貴賓到場，共同見證海關查緝後勤硬體升級的重要時刻。

基隆關表示，原有私貨倉庫自1975年啟用，陪伴海關走過近半世紀，然而建物逐漸老化，出現鋼筋外露、天花板剝落及貨梯頻繁故障等情形，對人員安全及私貨存放均構成隱憂。為徹底解決潛在危機，在行政院、財政部及關務署全力支持下，投入約新臺幣4億餘元啟動原地重建計畫。

工程由臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司代辦，委託薛晉屏建築師事務所規劃設計，並由裕晟營造工程股份有限公司施工，打造地上4層、總樓地板面積約6,200平方公尺的現代化多功能倉庫，也展現跨機關合作的成果。

基隆關關務長張世棟致詞時感謝各單位團隊的辛勞付出，並指出海關肩負守護國門的重要責任，為確保扣押貨物妥善保存與管理，一座結構安全、空間充足且具備現代化管理功能的私貨倉庫，是海關執行查緝走私的重要後盾。未來基隆關將善用這座嶄新倉庫，強化扣押物保管品質，並進一步提升行政效率。

【更多新聞】

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光
快訊／陳傑憲纏繃帶現身：我很不甘心啦
快訊／中華隊先發打線出爐　陳傑憲未列入
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了
台日大戰　台灣運彩最新賠率出爐
張惠妹0遮掩素顏現身機場！　身旁「綜藝天后」網驚：都是女神

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

仁王護國息災祈福法會屏東登場　3千僧俗凌晨齊聚誦經祈福

高雄市消防局強化電動車火災搶救實戰 　70名消防參與演練

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪三井LaLaport南港年度坪效最優獎

300萬產業輔導補貼開放申請　台東永續觀光產業輔導遴選啟動

成功分局走入興昌文化健康站　提醒長者「看車」守護行的安全

基隆環保局強化列管公廁管理　巡查4806次改善率近97%

石門水庫配合新竹供水彈性調度　北桃園3／9大停水暫緩

台日對決！南投市下午5時起封街直播　邀市民集氣力挺中華隊

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

仁王護國息災祈福法會屏東登場　3千僧俗凌晨齊聚誦經祈福

高雄市消防局強化電動車火災搶救實戰 　70名消防參與演練

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪三井LaLaport南港年度坪效最優獎

300萬產業輔導補貼開放申請　台東永續觀光產業輔導遴選啟動

成功分局走入興昌文化健康站　提醒長者「看車」守護行的安全

基隆環保局強化列管公廁管理　巡查4806次改善率近97%

石門水庫配合新竹供水彈性調度　北桃園3／9大停水暫緩

台日對決！南投市下午5時起封街直播　邀市民集氣力挺中華隊

暖心女師遭毒駕撞死…23歲賓士男黑歷史曝光！曾涉砍人案遭判刑

台日今晚對決！大谷翔平2天前讚「台灣1實力」很強：會盡全力

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

華邦電2月營收119.73億元　年增88.45%

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

正港台灣腔！舒華唸「觀光大使」含滷蛋　粉絲虧：ㄢㄤ不分，可愛

WBC今晚對決日本　埔里綜合球場室內大型轉播...鎮民快來加油

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

台74線自小客「引擎突然大火」燒剩鐵架　駕駛急跳車逃命

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳

地方熱門新聞

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

金門警車知法犯法「逆向違停」

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

婦搭車深夜迷途萬巒　警接聽關鍵來電助返家

更多熱門

相關新聞

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

強化查緝、守護健康有成果，台南市政府在財政部「2024年度私劣菸酒查緝考核」中，榮獲全國第二名佳績，市長黃偉哲3日於市政會議中公開肯定團隊表現，強調私劣菸酒不僅侵蝕國家稅收，更危害市民健康與市場秩序，市府將持續強化跨單位合作，全面防堵不法。

調查官扮快遞員活捉　運毒男重判7年

調查官扮快遞員活捉　運毒男重判7年

即／美海關：自24日起停收「非法川普關稅」

即／美海關：自24日起停收「非法川普關稅」

拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

關鍵字：

基隆關私貨倉庫查緝基隆港海關

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面