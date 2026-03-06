基隆關私貨倉庫嶄新落成　打造邊境查緝最強後盾

▲基隆關4億重建私貨倉庫，現代化設施正式啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆關今（6日）於基隆港西岸16號碼頭甫落成的新私貨倉庫舉行啟用典禮。由財政部關務署副署長蘇淑貞、基隆關關務長張世棟、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理蘇建榮及交通部航港局北部航務中心主任何文智共同揭牌，現場並有多位長官與貴賓到場，共同見證海關查緝後勤硬體升級的重要時刻。

基隆關表示，原有私貨倉庫自1975年啟用，陪伴海關走過近半世紀，然而建物逐漸老化，出現鋼筋外露、天花板剝落及貨梯頻繁故障等情形，對人員安全及私貨存放均構成隱憂。為徹底解決潛在危機，在行政院、財政部及關務署全力支持下，投入約新臺幣4億餘元啟動原地重建計畫。

工程由臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司代辦，委託薛晉屏建築師事務所規劃設計，並由裕晟營造工程股份有限公司施工，打造地上4層、總樓地板面積約6,200平方公尺的現代化多功能倉庫，也展現跨機關合作的成果。

基隆關關務長張世棟致詞時感謝各單位團隊的辛勞付出，並指出海關肩負守護國門的重要責任，為確保扣押貨物妥善保存與管理，一座結構安全、空間充足且具備現代化管理功能的私貨倉庫，是海關執行查緝走私的重要後盾。未來基隆關將善用這座嶄新倉庫，強化扣押物保管品質，並進一步提升行政效率。