無照小黃高速衝飛左轉騎士畫面曝　送貨司機也遭殃「2人斷3腿」

記者邱中岳／台北報導

北市大同區今（6日）發生一起重大車禍，一台無照上路的計程車，沿著民族西路經過大龍街口，因為車速過快撞上準備左轉的機車騎士，導致機車騎士當場遭撞飛雙腿骨折，另外還波及到一名路邊正在下貨的男子，導致該名男子也左腿骨折一併送醫救治。

警方調查，59歲的許姓計程車司機，在6日上午10時許，行經北市大同區民族西路、大龍街口，因為車速過快，撞上對向準備左轉的54歲蔡姓騎士，導致騎士當場遭撞飛倒地，且雙腿骨折無法動彈，噴飛的機車也撞到正在路邊下貨的48歲許姓男子。

▲無照小黃運將撞飛機車騎士害雙腿骨折，無辜送貨司機也遭撞腿部骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

許姓男子遭撞後也造成左腳骨折，警消到場後立刻將兩人送往醫院救治，所幸目前意識清楚並無生命危險，警方也對肇事計程車司機進行酒測，酒測值為0，但是卻發現計程車司機駕照早已經被吊銷，竟是無照上路又肇事。

警方指出，目前因為傷者都在醫院治療，尚未提告，警方也依照《道路交通管理處罰條例》第21條，「駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車」最高可開罰3.6萬元。

警方另外也依照《道路交通管理處罰條例》第36條，「計程車駕駛人，未向警察機關辦理執業登記，領取執業登記證，即行執業者」，最高可處3600元罰鍰，共計兩罰並計可處座最高3.96萬元罰鍰。