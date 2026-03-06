有一種安全感叫「警察幫你拔鑰匙」　嘉義警深夜拔機車鑰匙防竊

▲▼ 嘉義長竹警機警拔匙守護民眾愛車 。（圖／嘉市警第二分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

機車族注意！一時的疏忽大意，極可能讓愛車成為宵小眼中的肥羊。嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所，日前於深夜執行勤務時，憑藉敏銳的觀察力，及時發現民眾機車鑰匙未拔，隨即主動採取預防性保管措施，成功防堵可能發生的竊案，獲得民眾高度讚許。

長竹派出所所長陳紀汎與警員張君瑋於日前深夜時段，擔服常態性巡邏勤務。當警車巡經轄內雅竹路段某知名便利超商前，執行重點守望時，所長陳紀汎一眼瞥見燈火通明的超商門口，停放著一輛重型機車，其鑰匙竟大喇喇地插在鑰匙孔上未取下。

考量深夜時段人煙稀少，該處雖有燈光，但若竊賊趁車主入店購物之際，僅需數秒便能發動車輛揚長而去。為維護市民財產安全，警方本著「預防勝於治療」的熱忱，果斷先行協助將鑰匙拔起暫代保管，並隨即進入超商內逐一詢問現場民眾，積極尋找失主。

經警方查訪，超商內一名正準備結帳的男子驚覺是自己的愛車「門戶大開」。該男向警方表示，因趕著進店買東西，一時粗心、貪圖方便，才忘記拔取鑰匙。在警方核對身分無誤後，親手將鑰匙發還。男子對警方在深夜仍能細心留意此類細節，並主動守護其愛車免於被竊，深深表達感激，並承諾日後離開車輛定會再三檢查。

長竹派出所所長陳紀汎也現場進行衛教，提醒民眾：「鑰匙未拔」是目前機車失竊案中最常見的誘因。 許多竊賊並非專業鎖匠，而是隨機尋找未拔鑰匙或鑰匙遺留在置物箱上的車輛下手，民眾切莫因「只是進去一下下」而存有僥倖心理。

嘉義市政府警察局第二分局特別呼籲廣大市民，落實以下防竊作為，共同營造安全的居住環境：

鑰匙隨身走： 不論停車時間長短，離開車輛必先熄火並拔取鑰匙。

財物不露白： 貴重物品（錢包、手機、電腦）切勿放置於機車前置物槽或座墊下置物箱內。

加裝防盜鎖： 若需長時間停放，建議加裝大鎖，增加竊賊下手難度。

警方強調，保障民眾財產安全是警察責無旁貸的使命，但也需要民眾提升自我防範意識。透過警民攜手，讓不肖份子無機可乘。