追回2千萬「逃電費」榮調嘉義　台電台中處長：可以每天回家睡覺

▲▼台電台中處長顏錦義（左１）和嘉義處長許墩貴（右１）互調。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣電力公司台中區營業處今（6）日舉行新、卸任處長交接，原處長顏錦義和嘉義區營業處長許墩貴互調，台電細述顏處長任職3年3月的多項第一，包括112年度查緝違規用電費近2千萬元、用戶成長11萬戶以及保持工作零災害等，更令人感到溫馨的事，顏的兒子特地從嘉義北上開車載父親回家，「爸爸終於可以每天回家睡覺了」。

擔任監交人的台電專業總工程師黃銘宏表示，顏處長任事積極，為人謙和、領導風格開明，對上級交辦事項全力以赴，在丹娜絲颱風重創南部時，動員自營工班及承攬商預做南下支援，為全台動用人力支援最多之區處，更發揮台電一家的精神，獲得好評。

另外，顏處長致力查緝及追收違規用電案件，僅112年度查緝違規用電逾百萬元以上案件17件，全年度追償電費實績居全區處之冠，對增加公司收益及減少公司損失，成效顯著。

顏錦義致詞表示，台中區處是全國最大的區處，業務量及售電量皆占全國的十分之一，任職3年多服務的用户由171.4萬戶增至目前182.4萬户，為滿足新增設用電及配合地方政府的公共建設的電力工程，共增加了4台主變、饋線數由1144條增加為1175條，共增加31條、每年執行系預算超過50億元。

台電表示， 大多數區處長都是外調各縣市服務，平日住在宿舍，假日才能回老家和家人團聚，為體恤顏處長一生奉獻的辛勞，讓他調回故鄉嘉義，讓他能有更多時間陪陪家人。