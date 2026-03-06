愛車喇叭壞了「叫不停」嘉義婦崩潰　警化身黑手拆電瓶解危

▲▼ 民眾車子故障喇叭叫不停，嘉義後湖警急拆電瓶解危 。（圖／嘉市警第二分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所警員，日前深夜執行巡邏勤務時，接獲轄區民眾緊急報案，稱其停放在住宅區的轎車喇叭因不明原因長鳴不止，刺耳聲響在靜謐深夜裡迴盪，引發鄰里側目與安寧干擾。警方獲報後立即趕往現場，憑藉專業機電研判與冷靜處置，拆下電瓶解危，化解一場可能的社區紛爭，獲得現場民眾高度肯定。

巡佐柯優清及警員李宜霈抵達現場時，發現該部故障車輛正發出持續性鳴笛，車主羅姓婦女焦慮地站在車旁，因多次嘗試排除故障無果，面對驚擾鄰居的愧疚感與對車輛損壞的恐懼，顯得束手無策。警方首先對情緒激動的羅婦進行安撫，並隨即展開緊急處置程序。

當時環境視線不佳且低溫寒冷，員警展現警察作為第一線應變者的沉著特質，指引車主開啟引擎蓋。憑藉過往處理各類突發事故的豐富經驗，員警利用照明設備仔細巡視引擎室電路佈局，初步研判故障點位於電瓶供電迴路之繼電器或線路異常。員警深知若不及時切斷電源，持續的高負載供電恐導致電路過熱，甚至引發電線走火造成車體毀損。

在確保安全的前提下，警方果斷取出工具拆卸電瓶接頭，隨著電源切斷，刺耳的鳴笛聲戛然而止，成功在最短時間內恢復鄰里寧靜。羅婦對警方在寒夜中熱心伸援、甚至動手協助排除機件故障的專業表現深表感激，大讚警察不僅是治安守護者，更是民眾最可靠的靠山。

嘉義市政府警察局第二分局呼籲，民眾平時應加強車輛零件的維修保養，若遇車齡較高或電路系統老化的狀況，更需定期檢驗。若於深夜遇突發狀況影響他人，應保持冷靜並適時尋求警方或專業單位協助。此次後湖警方迅速處置噪音爭議，不僅提升警政服務滿意度，更以專業形象展現守護社區安寧的堅定決心。