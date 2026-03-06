　
民生消費

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats今日舉辦挺台應援活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats應援2026世界棒球經典賽（WBC）今起推出多項優惠，包括下單滿額現折66元，以及對抗韓國隊必吃的「韓式料理買1送1」。foodpanda則是輸入「美食棒棒達」享指定餐點7折，還會根據中華隊賽事戰況加碼。

▲▼Uber Eats。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats找來體育主播徐展元、棒球女孩LOLO、啦啦隊女神應援。

Uber Eats今日舉辦挺台應援活動，找來體育主播徐展元、棒球女孩LOLO以及啦啦隊女神璇璇，現場大嗑韓式料理「贏」戰韓國。徐展元選吃酥炸蒜香雞，希望中華隊在賽場上可以炸翻全場；LOLO選擇炸年糕，直呼：「希望可以黏著對手的腳步，讓中華隊不斷上壘！」璇璇則選擇韓式飯捲，希望中華隊氣勢席捲東京，打出全壘打。

力挺中華隊，Uber Eats祭出多項應援優惠如下：

●贏點得到：3月7日0時起至3月8日晚上11時59分前輸入「贏點得到」，最高有機會獲得價值666元的Uber Cash點數，或指定活動商家單筆下單滿666元現折66元一次。

●韓式料理買1送1：即日起至3月10日限時推出韓式料理專區，於指定活動店家可享「指定品項買1送1」，包括Pizza Hut、達美樂、起家雞、橋村炸雞、韓勾a 바비큐 韓式烤肉便當專賣店。

●晉級點得到生鮮雜貨優惠：3月7日0時起至3月8日晚上11時59分前輸入「晉級點得到」，享指定生鮮雜貨店家單筆下單滿699元打9折，最高現折100元，每人限用1次。15日前輸入「優市挺台的」，享優市單筆滿399元現折30元。

●生鮮挺台的首購優惠：即日起至3月12日輸入「生鮮挺台的」，生鮮雜貨首購用戶享指定生鮮雜貨店家單筆下單滿449元現折150元及0元外送費優惠。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda今日找來CT AMAZE啦啦隊舉辦應援活動。（圖／foodpanda提供，下同）

另外，台日大戰今晚搶先開打，foodpanda今日也於台北香堤大道舉辦應援活動，邀來CT AMAZE啦啦隊女神菲菲、沛沛現身助陣。在8日前，於台北香堤大道、台北松菸大道、台中市府後廣場應援攤位新訂閱或續約pandapro，即可獲得台灣熊勇CT AMAZE啦啦隊女孩全套透卡與專屬應援卡冊1組。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda應援中華隊推出多項優惠。

foodpanda即日起推出多項線上中華隊應援優惠，包括輸入「美食棒棒達」享指定餐點7折，以及視每天中華隊賽事戰況加碼享專屬限定79折優惠碼。所有優惠詳情及各店家活動日期以APP及官網結帳頁面顯示為主。

foodpanda應援優惠如下：

1. 即日起至3月8日指定用戶於美食外送下訂指定餐廳滿指定金額，輸入指定折價券（當天於中華隊WBC賽事後公佈於APP內及官方社群）享79折優惠，最高現折100元，優惠有效於領取日當日截止，每人每日限用1次，兌完為止。

2. 即日起至3月17日指定用戶於指定餐廳消費滿260元輸入「美食棒棒達」現折80元，兌完為止。

3. 即日起至3月17日指定用戶於指定餐廳消費滿320元輸入「美食棒棒達」現折100元，兌完為止。

4. 即日起至3月17日指定用戶於指定餐廳消費滿400元輸入「美食棒棒達」現折120元，兌完為止。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

