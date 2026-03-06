　
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了2周

▲血液腫瘤科,台中醫院,江佳駿。（圖／記者游瓊華攝）

▲老董的左胸有一個成年人巴掌大的腫瘤，肉眼看幾乎快衝出皮膚。（圖／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名70歲傳統產業董事長，春節前卻因呼吸喘、胸部出現腫塊就醫，醫師檢查發現，老董的左胸有一個巴掌大的腫瘤，肉眼看幾乎快衝出皮膚，經檢測是惡性度最高的侵襲性淋巴癌「伯基特式淋巴癌」，腫瘤已經侵蝕胸腔。醫師診斷，老董若不盡速就醫，恐怕撐不了過年，春節前奪命連環Call說服老董，終於說服董事長化療，年後追蹤腫瘤已經幾乎消失不見，目前持續治療中。

主播吳中純罹淋巴癌過世，藝人沈玉琳抗血癌成功將復出，讓民眾對癌症議題有更多的關切。衛生福利部台中醫院腫瘤內科江佳駿醫師表示，患者因春節前工作繁忙，想要年後再治療，但他發現該癌細胞相當兇猛，長大速度難以掌控，治療一刻不能等，親自電話聯繫說服患者，終於讓患者年前同意接受化療，原本一個療程五次治療，患者年前才治療兩次，年後14公分腫瘤就幾乎消失，治療成效相當良好。

▲血液腫瘤科,台中醫院,江佳駿。（圖／記者游瓊華攝）

▲江佳駿更提醒，如不明原因發燒，或身上摸到不明腫瘤等症狀，就應儘早就醫。（圖／記者游瓊華攝）

江佳駿表示，伯基特式淋巴癌是一種惡性度最高的侵襲性淋巴癌，在成人較為罕見，罹患率10萬分之6到8，通常發現時若沒有腦部、骨髓的轉移，化療搭配標靶治療可以有效控制癌症，兩年存活可達到八成以上；但若不儘早治療，患者恐會因為腫瘤迅速擴散，壓迫重要器官如氣管、腹腔、腫瘤溶解症候群導致急性腎衰竭，或者中樞神經系統受侵犯，最短兩周內就可能死亡。

淋巴癌是台灣十大癌症之一，江佳駿補充，台灣每年新增約3700至4000名淋巴癌患者，好發年齡主要分布在50至60歲之間，由於淋巴癌初期症狀往往與感冒相似而容易被忽略；江佳駿更提醒，如不明原因發燒，或身上摸到不明腫瘤等症狀，就應儘早就醫，積極治療，再凶猛的癌細胞都可以克服。

傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了2周

台中一名68歲張先生，十年前因攝護腺肥大導致無法排尿，曾接受雷射刮除手術，術後組織化驗為良性，原以為就此安心；未料近日再度因尿不出來就醫，確診為攝護腺癌。醫療團隊選擇最新的「海神刀」高強度聚焦超音波消融手術，成功清除癌細胞，協助患者在保有生活品質的情況下，重新回到熟悉的日常節奏。

伯基特式淋巴癌江佳駿台中醫院血液腫瘤科

