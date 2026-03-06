　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

▲▼伊朗前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

隨著伊朗最高領袖哈米尼遭「斬首」，該國前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2024年的爆炸性訪問再次獲得關注。他當時透露，伊朗政府曾成立一個反間諜小組，未料事後發現，該團隊負責人及成員，全部都是以色列間諜。

成立反間諜小組　全是摩薩德特務

在2024年9月30日播出的CNN Turk專訪中，阿曼迪內賈德表示，德黑蘭為了阻止境內以色列情報活動，特地成立這個反間諜小組，未料負責人就是摩薩德（Mossad）特務，而負責監控以色列間諜活動的20名團隊成員，也全都背叛德黑蘭，為以色列工作。

他表示，這21名間諜將伊朗核機密源源不絕送回以色列，成為多個摩薩德任務成功的關鍵要素，包括暗殺多名伊朗核科學家，以及2018年以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開展示伊朗核武檔案。這批文件後來也成為美國總統川普第一任期時，退出伊朗核協議的重要依據。

阿曼迪內賈德表示，這名反間諜小組負責人的身分於2021年曝光，但他跟其他涉案的摩薩德特務早已成功逃離伊朗，如今都定居在以色列境內。

摩薩德滲透　伊朗官員早示警

事實上，其他伊朗官員過去也曾警告摩薩德在伊朗的滲透行動。前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）幕僚長與前情報部長尤內西（Ali Younesi）2022年表示，「過去10年摩薩德已經滲透許多政府部門，以至於國家的所有高層官員都應該為自己的生命安全感到擔憂。」

阿曼迪內賈德的爆炸性言論獲得外媒廣泛報導，包括ynet news、《以色列時報》等以色列媒體。隨著美以對伊朗展開的大規模軍事行動持續進行中，《自由報》與《新黎明報》等土耳其媒體，也在近日紛紛重新刊出關於這次訪談的報導。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」　國際海事組織示警

菲律賓政府擬推「周休三日」　對抗中東戰火油價高漲

伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

伊朗網路全斷線！平民「黑暗承受轟炸」收不到訊息　傷亡人數飆升

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

伊朗嗆地面戰「擊殺俘虜美軍」　川普：出兵是浪費時間

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」　國際海事組織示警

菲律賓政府擬推「周休三日」　對抗中東戰火油價高漲

伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

伊朗網路全斷線！平民「黑暗承受轟炸」收不到訊息　傷亡人數飆升

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚溫馨登場...還送萬元好禮

獅子會攜手企業捐贈救災設備　基隆消防增添照明繫留無人機

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

川普下個目標是古巴！

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

日船隻在荷姆茲海峽遇襲　2日人遭伊朗拘禁

更多熱門

相關新聞

美軍彈藥吃緊？韓：美商談調動「駐韓武器」

美軍彈藥吃緊？韓：美商談調動「駐韓武器」

隨著美軍與以色列空襲伊朗，美國總統川普證實對伊朗的軍事行動可能持續4至5周，外界關注美軍武器庫存吃緊。

華府擬要求北京「改買美國原油」

華府擬要求北京「改買美國原油」

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

165師生被炸死　調查：美軍恐須負責

165師生被炸死　調查：美軍恐須負責

關鍵字：

摩薩德伊朗間諜以色列滲透情報

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面