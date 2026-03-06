伊朗21人反間諜小組「全是以色列間諜」　前總統驚天爆料

▲伊朗前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

隨著伊朗最高領袖哈米尼遭「斬首」，該國前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2024年的爆炸性訪問再次獲得關注。他當時透露，伊朗政府曾成立一個反間諜小組，未料事後發現，該團隊負責人及成員，全部都是以色列間諜。

成立反間諜小組 全是摩薩德特務

在2024年9月30日播出的CNN Turk專訪中，阿曼迪內賈德表示，德黑蘭為了阻止境內以色列情報活動，特地成立這個反間諜小組，未料負責人就是摩薩德（Mossad）特務，而負責監控以色列間諜活動的20名團隊成員，也全都背叛德黑蘭，為以色列工作。

他表示，這21名間諜將伊朗核機密源源不絕送回以色列，成為多個摩薩德任務成功的關鍵要素，包括暗殺多名伊朗核科學家，以及2018年以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開展示伊朗核武檔案。這批文件後來也成為美國總統川普第一任期時，退出伊朗核協議的重要依據。

阿曼迪內賈德表示，這名反間諜小組負責人的身分於2021年曝光，但他跟其他涉案的摩薩德特務早已成功逃離伊朗，如今都定居在以色列境內。

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinecat'ın açıklamaları yeniden gündem oldu: İsrail'e karşı kurduğumuz birimin başkanı İsrail ajanı çıktı #arşiv pic.twitter.com/ExsFkP7Bvy — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 1, 2026

摩薩德滲透 伊朗官員早示警

事實上，其他伊朗官員過去也曾警告摩薩德在伊朗的滲透行動。前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）幕僚長與前情報部長尤內西（Ali Younesi）2022年表示，「過去10年摩薩德已經滲透許多政府部門，以至於國家的所有高層官員都應該為自己的生命安全感到擔憂。」

阿曼迪內賈德的爆炸性言論獲得外媒廣泛報導，包括ynet news、《以色列時報》等以色列媒體。隨著美以對伊朗展開的大規模軍事行動持續進行中，《自由報》與《新黎明報》等土耳其媒體，也在近日紛紛重新刊出關於這次訪談的報導。