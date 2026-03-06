中美各自鋪墊「川習會」進度　陳至潔：互握把柄制衡「暫時休兵」

▲談及受各界關注的中美關係，陳至潔形容目前處於「暫時休兵」的處置狀態。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

2026年大陸《政府工作報告》涉外篇幅雖未大幅增加，但其細微措辭轉變引發學界關注。國立政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔今（6）日分析，今年北京的外交基調呈現「溫和、克制、四平八穩」，顯示其並未大幅調整對外戰略方向。政大國際關係研究中心副主任陳至潔今（6）日分析，兩國在稀土供應與關稅貿易上互有把柄，形成相互制衡，「暫時休兵」的處置狀態。另外，大陸方面也全力鋪墊為4月初登場「習川會」鋪路，北京不僅刻意迴避對美激進言論，美方也把最新的戰略報告中淡化對華敵對定義，甚至推遲對台軍售案，顯示雙方正透過互釋善意，中美關係「暫休兵」，顯示出雙方確保「川習會」能在平穩氛圍下舉行。

政治大學國關研究中心今6日舉行「2026年中共全國兩會座談會」，由國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢擔任主持人，與談人依序是國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員 寇健文、國立政治大學國際關係研究中心副主任 陳至潔、國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯、中華經濟研究院第一所研究員兼所長 劉孟俊，分別就大陸政治經濟、國際外交、軍事以及兩岸情勢做出精闢分析。

針對大陸總理李強發表的政府工作報告，陳至潔認為，2026年的涉外表述與去年幾乎一模一樣，外交展現出「穩中向好」的戰略定力，只有「兩個字」不一樣。書面報告去年也講「反對霸權、反對強權政治，維護國際公平正義」，今年加入「堅決」二字，口氣略強於去年，主要針對美國對委內瑞拉與伊朗的單邊行為。

實際觀察《央視》直播李強現場口頭報告跳過「堅決」此句，陳至潔指出，「他沒有講這句話，呈現在書面報告裡面，不曉得這是有意為之，還是報告太長，省略其中的一部分。總之顯示大陸在政策主張與實際外交操作間，刻意保持一定的彈性距離。」

在多邊外交佈局方面，陳至潔分析指出，北京認為外部壓力正在減輕。自2025年起，包括澳洲、加拿大、英國、德國及歐盟等原屬美國盟友的國家，因在經貿與全球戰略觀點上與川普政府出現分歧，相繼派元首訪問中國。

陳至潔分析，「這樣使北京感受到來自於西方，特別是工業化國家集團外部壓力有所下降，他也強化對於自身外交地位信心，另外一面北京持續強化與全球南方國家，發展中、低度發展國家的關係。」也使其在「全球南方」國家中的影響力持續提升。

陳至潔進一步說，報告中強調優化「一帶一路」高品質建設、提升中歐班列水平，並推動全球發展、安全、文明及治理四大倡議，在川普政府「單邊主義」作為全面籠罩之下，正式塑造中國作為「多邊秩序」核心國的形象，以對抗美國的單邊主義價值。

談及受各界關注的中美關係，陳至潔形容目前處於「暫時休兵」的處置狀態。儘管雙方戰略競爭本質未變，但在經過2025年中美各自較量，呈現「相互制衡」態勢，因為兩國各自握有對方的把柄，美國與日本目前仍無法擺脫對大陸稀土元素及其相關產品的依賴，短期內難以找到替代方案，這成為北京手中的重要戰略工具。

對美方來說，陳至潔指出，中國仍然希望中國輸美產品的關稅能降低，或減免、不要疊加，「這就是中美都各自有把柄在對方手中，受制於對方的原因。」

中美「短暫」外交休兵大背景之下，是否利於「川習會」進展？陳至潔分析，北京為了確保4月初中美元首峰會能平穩舉辦，一直營造正面氛圍，從中方近期涉外言論像是王毅、全國人大發言人婁勤儉，皆避免對美釋放「狠話」。婁勤儉在人記者會中引述習近平講話，強調「中美兩國要做夥伴、做朋友」，並重申元首外交對兩國關係的戰略價值。

陳至潔指出，中方正在營造相對正面的氛圍，鋪墊4月份中美元首會面（習川會），「短期內研判北京不會對美國放出狠話，或講非常激進、充滿怒氣的論述，也不會採取重大不利於或制衡美國外交或軍事行動，希望一切平問到四月。」

「川普也投桃報李」，陳至潔觀察，川普在最新的《國家安全戰略》（NSS）與《國防戰略》（NDS）報告中，刻意迴避把中國定義為「戰略競爭者」或「挑戰」，美方也刻意推遲對台軍售案。陳至潔認為，軍售案還是會推進，至少是在「川習會」之後，對北京來說美方釋出善意，也使北京感受到外部壓力明顯下降。

陳至潔提醒，「中方也同時有保留底線。」婁勤儉在人大記者會上最後強調，「中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。」雖然是制式標準答案，沒有做出更具體強烈表述，「中方是非常期待中美今年的關係能夠平穩甚至有改善。」