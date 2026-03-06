　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

▲▼國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長候選人初選激戰，立委徐欣瑩辦公室今（6日）指出，近日接獲民眾告知表示，其接到自稱民調的電話，問到「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎?」徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，徐欣瑩和陳見賢皆已正式登記參與國民黨的黨內初選，何來「脫黨參選」？其言論涉及刑法誹謗罪，將委託律師採取法律行動，呼籲各方應維護良善選風、停止惡意攻擊的烏賊戰，這才是國民黨黨員和新竹縣民所期盼的。

徐欣瑩辦公室指出，該民眾表示，近日接到自稱民調的電話，先問民調基本問題後，竟然問「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎?」，聽到這裡他憤而掛電話，大罵「怎麼會有這種對徐欣瑩的汙衊及不實指控？」

徐維遠表示，徐欣瑩和陳見賢皆已正式登記參與國民黨的黨內初選，何來「脫黨參選」？對徐欣瑩的抹黑、造假、汙衊攻擊至今一再發生，這場新竹縣長黨內初選，難道只剩下假訊息和潑髒水？不但有有心人士誤導媒體、不實指控徐欣瑩「雙重黨籍」，還有人委託民調公司做誘導式提問；現在，更有佯稱民調的電話、實際上行惡意攻擊之實，其行為非常不可取，更令人不恥。對於上述「假民調、真誹謗」違法行為，將委由律師進行提告，對於企圖破壞乾淨選風的惡意行為，絕不姑息。

徐維遠也呼籲支持者不要害怕也不要氣餒，面對困難，也要堅強，回答相關民調仍要把問題回答完畢，並且請「唯一支持徐欣瑩」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光
快訊／陳傑憲纏繃帶現身：我很不甘心啦
快訊／中華隊先發打線出爐　陳傑憲未列入
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了
台日大戰　台灣運彩最新賠率出爐
張惠妹0遮掩素顏現身機場！　身旁「綜藝天后」網驚：都是女神

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

暖心女師遭毒駕撞死…23歲賓士男黑歷史曝光！曾涉砍人案遭判刑

台日今晚對決！大谷翔平2天前讚「台灣1實力」很強：會盡全力

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

華邦電2月營收119.73億元　年增88.45%

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

正港台灣腔！舒華唸「觀光大使」含滷蛋　粉絲虧：ㄢㄤ不分，可愛

WBC今晚對決日本　埔里綜合球場室內大型轉播...鎮民快來加油

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

台74線自小客「引擎突然大火」燒剩鐵架　駕駛急跳車逃命

【離譜三寶】突停內線放人下車購物　再倒車到路旁接人

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

更多熱門

相關新聞

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

國民黨台中黨部為了反制大罷免，竟然找來大量黨工抄寫黨員名冊，偽造4258份連署書。今台中地院宣判，以總幹事伍康龍與書記長陳劍峰為首34名被告均有罪，其中黨工買志勇與周岳平沒獲得緩刑，主因是買男曾有兒少性剝削案前科，周男有另案審理中。

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

關鍵字：

民調徐欣瑩2026大選2026新竹縣長國民黨

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面