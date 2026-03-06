死亡連署案國民黨2人沒緩刑原因曝　藏兒少性影像被Google檢舉

▲國民黨台中黨部死亡連署案今日判決出爐。（圖／ETtoday資料照）
記者許權毅／台中報導
國民黨台中黨部為了反制大罷免，竟然找來大量黨工抄寫黨員名冊，偽造4258份連署書。今台中地院宣判，以總幹事伍康龍與書記長陳劍峰為首34名被告均有罪，其中黨工買志勇與周岳平沒獲得緩刑，主因是買男曾有兒少性剝削案前科，周男有另案審理中。
台中地院指出，34名被告均認罪，並有相關證據資料可以佐證，事證明確。其中伍康龍（第1組總幹事）與陳劍鋒（黨部書記長）各犯2罪，分別判1年8月、3月與1年6月、3月徒刑，均褫奪公權2年，緩刑5年，分別支付公庫30萬元與25萬元。
其餘被告除了王佳瑩（黨部黨工）、姜龍（第4組秘書）也是犯2罪，刑期較重之外。其餘28名黨工，最重1年2月刑期，最輕者僅3月，緩刑2年或3年不等，支付公庫金額最少者3萬元，最多14萬元。
較為特殊者是第10區黨部副執行長周岳平、第4組總幹事買志勇，2人並未獲得緩刑，宣判時就引起媒體關注。
中院說明，周岳平另有案件於本院審理中，顯見其尚有其他犯罪行為，並非偶一誤觸法網，不宜宣告緩刑；買志勇前因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經本院判處有期徒刑在案，併同本案屬漠視個人資料主體性之犯罪類型，足見其漠視法秩序及他人法益，行為亦非偶發，有執行刑罰之必要。
經查，買志勇曾在2020年與朋友透過通訊軟體LINE聊天時，下載一段兒少性影像，並且利用上傳到Google雲端硬碟，2025年經Google公司向美國「國家失蹤與被剝削兒童保護中心（NCMEC）檢舉通報，再由我國刑事局接手，本案因此被揭露，買男因此被中院判刑2月。
|姓名
|宣告刑
|褫奪公權
|緩刑
|支付公庫
|伍康龍
|1年8月、3月（得易科罰金）
|2年
|5年
|30萬元
|陳劍鋒
|1年6月、3月（得易科罰金）
|2年
|5年
|25萬元
|王佳瑩
|10月、3月（得易科罰金）
|2年
|3年
|13萬元
|姜龍
|1年2月、3月（得易科罰金）
|2年
|3年
|15萬元
|鍾珍
|1年2月
|N/A
|3年
|14萬元
|陳宛和
|1年
|N/A
|3年
|12萬元
|賴欣姿
|1年
|N/A
|3年
|12萬元
|施玟伶
|11月
|N/A
|2年
|11萬元
|洪麗香
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|邱正芳
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|林政君
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|丘秀中
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|余靜安
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|邱仕謙
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|張一中
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|吳欣薰
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|廖本立
|10月
|N/A
|2年
|10萬元
|羅益奇
|9月
|N/A
|2年
|9萬元
|楊大緯
|9月
|N/A
|2年
|9萬元
|劉憲曾
|9月
|N/A
|2年
|9萬元
|吳孝奇
|9月
|N/A
|2年
|9萬元
|王雲彥
|9月
|N/A
|2年
|9萬元
|黃丞毅
|8月
|N/A
|2年
|8萬元
|程翌全
|8月
|N/A
|2年
|8萬元
|王鴻福
|8月
|N/A
|2年
|8萬元
|林健民
|7月
|N/A
|2年
|7萬元
|王秀玲
|7月
|N/A
|2年
|7萬元
|羅印翔
|6月
|N/A
|2年
|6萬元
|謝士明
|3月
|N/A
|2年
|3萬元
|凌伊秀
|3月
|N/A
|2年
|3萬元
|王忠輝
|3月
|N/A
|2年
|3萬元
|楊滿舟
|3月
|N/A
|2年
|3萬元
|周岳平
|9月
|N/A
|N/A
|N/A
|賈志勇
|1年
|N/A
|N/A
|N/A
