死亡連署案國民黨2人沒緩刑原因曝　藏兒少性影像被Google檢舉

▲國民黨台中黨部死亡連署案今日判決出爐。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

國民黨台中黨部為了反制大罷免，竟然找來大量黨工抄寫黨員名冊，偽造4258份連署書。今台中地院宣判，以總幹事伍康龍與書記長陳劍峰為首34名被告均有罪，其中黨工買志勇與周岳平沒獲得緩刑，主因是買男曾有兒少性剝削案前科，周男有另案審理中。

台中地院指出，34名被告均認罪，並有相關證據資料可以佐證，事證明確。其中伍康龍（第1組總幹事）與陳劍鋒（黨部書記長）各犯2罪，分別判1年8月、3月與1年6月、3月徒刑，均褫奪公權2年，緩刑5年，分別支付公庫30萬元與25萬元。

其餘被告除了王佳瑩（黨部黨工）、姜龍（第4組秘書）也是犯2罪，刑期較重之外。其餘28名黨工，最重1年2月刑期，最輕者僅3月，緩刑2年或3年不等，支付公庫金額最少者3萬元，最多14萬元。

較為特殊者是第10區黨部副執行長周岳平、第4組總幹事買志勇，2人並未獲得緩刑，宣判時就引起媒體關注。

中院說明，周岳平另有案件於本院審理中，顯見其尚有其他犯罪行為，並非偶一誤觸法網，不宜宣告緩刑；買志勇前因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經本院判處有期徒刑在案，併同本案屬漠視個人資料主體性之犯罪類型，足見其漠視法秩序及他人法益，行為亦非偶發，有執行刑罰之必要。

經查，買志勇曾在2020年與朋友透過通訊軟體LINE聊天時，下載一段兒少性影像，並且利用上傳到Google雲端硬碟，2025年經Google公司向美國「國家失蹤與被剝削兒童保護中心（NCMEC）檢舉通報，再由我國刑事局接手，本案因此被揭露，買男因此被中院判刑2月。