76歲嬤騎車遛狗闖紅燈出事！遭休旅車撞飛骨折...博美哀號亂竄

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（5日）下午，中環路二段發生一起機車闖紅燈所釀成事故。當時一名7旬婦人騎車帶著愛犬外出，行經事故路口時，疑似未注意號誌轉換，闖紅燈穿越路口時，遭直行休旅車攔腰撞上，婦人當場噴飛倒地，愛犬受到驚嚇在路上亂竄，經過民眾連忙報警處理，愛犬也被抱起安置。

▲邱婦騎機車闖紅燈遭休旅車撞上，邱婦當場噴飛倒地，愛犬受到驚嚇在路中逃竄。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，76歲邱姓婦人昨天下午4時許，騎機車戴著所飼養的博美犬外出閒晃，途中沿著新泰路357巷往中環路方向行駛，行經事發路口時，邱婦卻未停等紅燈直接穿越，遭行駛在內側車道休旅車攔腰撞上，邱婦當場遭撞飛倒臥在路中，愛犬也嚇得一跛一跛地在路中逃竄，休旅車駕駛31歲楊男連忙將車停下。

▲經過民眾上前查看邱婦傷勢，楊男下車幫忙將逃竄的博美犬抱起安置。（圖／記者陸運陞翻攝）

經過的民眾發現，隨即上前查看報警處理，下車察看的楊男，將險遭其他車輛輾過的博美犬抱起安置，救護人員抵達，發現邱婦全身多處擦挫傷，骨盆疑似骨折，由救護車送醫治療，而楊男並未受傷，經酒測後雙方並無酒駕情況，初步研判為闖紅燈釀成該起事故，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲警方到場繪圖取證，並調閱監視器釐清事故發生原因。（圖／記者陸運陞翻攝）